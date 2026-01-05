  1. استانها
سارق به عنف منزل در پاکدشت دستگیر شد

پاکدشت- فرمانده انتظامی پاکدشت، از دستگیری یک سارق که در یک منزل اقدام به سرقت به عنف کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام ولی خانی، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری یک سارق به عنف خبر داد که در یک منزل اقدام به سرقت کرده بود.

وی با اشاره به رسیدگی ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی به پرونده گفت: با انجام اقدامات فنی و تخصصی، هویت سارق سریعاً شناسایی شد و پس از اخذ دستور قضائی، وی دستگیر شد.

به گفته فرمانده انتظامی پاکدشت، در بازرسی از خودروی متهم، ۳۰ گرم طلاجات مسروقه کشف و پس از تأیید مالکیت، تحویل صاحبخانه شد.

ولی خانی افزود: متهم پس از اعتراف به سرقت، به همراه پرونده تکمیلی برای رسیدگی قضائی تحویل مقام قضائی شد.

