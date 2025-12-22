قاتل نزاع خانوادگی در پاکدشت همان شب حادثه دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام ولی خانی، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری سریع قاتل یک پرونده نزاع منجر به قتل در پاکدشت خبر داد.

ولی‌خانی در ادامه اظهار کرد: در پی وقوع یک مورد نزاع و درگیری منجر به قتل در یکی از باغات شهرستان پاکدشت، موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، متهم که ساکن شهر تهران بوده و برای شرکت در یک دورهمی در محل حادثه حضور داشت، شناسایی و در همان شب وقوع درگیری دستگیر شد.

فرمانده انتظامی پاکدشت با بیان اینکه متهم در ابتدا با صحنه‌سازی قصد فریب مأموران را داشت، گفت: این فرد پس از اظهارات ضد و نقیض و در مواجهه با مستندات پلیس، در نهایت به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

ولی‌خانی تصریح کرد: متهم در اعترافات خود اعلام داشته است که در حالت غیرعادی و به دلیل اختلافات شخصی و خانوادگی با مقتول درگیر شده و وی را با ضربات چاقو به قتل رسانده است.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و با دستور مقام قضائی روانه زندان شد.