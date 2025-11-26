واکنش AFC به پیروزی سپاهان؛ نماینده ایران امیدوار به صدرنشینی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان با دو گل دیرهنگام توانست روز سه‌شنبه در دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵، الحسین اردن را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد.

این پیروزی سپاهان را با ۷ امتیاز به صدر جدول رساند؛ یک امتیاز بالاتر از الحسین اردن که ۲۳ دسامبر آخرین بازی خود را برابر آخال ترکمنستان برگزار می‌کند.

سپاهان که به دنبال جبران شکست یک بر صفر بازی رفت مقابل الحسین بود، از ابتدا ابتکار عمل را در دست گرفت. ایوان سانچز ابتدا توپ را کمی خارج از چارچوب زد و سپس هادی محمدی با ضربه سر بلند خود تیر دروازه را به لرزه درآورد.

سپاهان بار دیگر با ضربه سر عارف حاجی‌عیدی روی ارسال ریکاردو آلوز خطرساز شد. در ادامه، ضربه سر محمد دانشگر از فاصله نزدیک در دقیقه ۱۷ را محمود الکوامله دروازه‌بان الحسین مهار کرد.

یک دقیقه بعد الحسین روی پاس محمود خروبه صاحب موقعیتی نادر شد، اما شوت عارف الحاج را حسین حسینی مهار کرد.

سپاهان به حملات خود ادامه داد اما باز هم الکوامله مانع گلزنی شد؛ ابتدا ضربه سر احسان حاج‌صفی و سپس شوت هادی محمدی را در حوالی نیم‌ساعت نخست بازی دفع کرد.

در ادامه، الکوامله با مهار شوت محکم ریکاردو آلوز از میانه محوطه، بار دیگر سپاهان را ناکام گذاشت تا نیمه نخست بدون گل به پایان برسد.

سپاهان نیمه دوم را هم هجومی آغاز کرد و سانچز و حاجی‌عیدی چند موقعیت ایجاد کردند. در مقابل، الحسین در دقیقه ۶۵ روی ضربه آزاد عُدَی الفاخوری تا آستانه گلزنی پیش رفت؛ ضربه او از روی دیوار دفاعی عبور کرد و با وجود اینکه حسینی شانسی برای مهار نداشت، توپ به تیر دروازه برخورد کرد.

اصرار سپاهان سرانجام در دقیقه ۷۳ نتیجه داد؛ آریا یوسفی که به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، توپ را از الفاخوری ربود و با شوتی محکم به گوشه پایین دروازه، گل اول را به ثمر رساند.

سه دقیقه بعد سپاهان نزدیک بود گل دوم را هم بزند؛ الکوامله ابتدا شوت امید نورافکن را ناقص مهار کرد اما پیش از رسیدن انزو کریولی، توپ را به‌موقع دور کرد.

در وقت‌های اضافه، محمد عسکری روی پاس حاج‌صفی گل دوم سپاهان را به ثمر رساند تا پیروزی کاملاً شایسته تیم اصفهانی قطعی شود.