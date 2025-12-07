به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۱۶ آذر) مجلس با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره اصلاح ماده ۱۸۲ آئیننامه داخلی مجلس، بیان کرد: برخی دوستان میگویند با اصلاح این ماده، اختیارات مجلس در بودجهنویسی کاهش یافته است، در حالی که چنین برداشت درستی نیست.
وی متذکر شد: پیش از این، دولت لایحه بودجه را با مجموعهای از تبصرههای خاص به مجلس ارائه میکرد و نمایندگان مجبور بودند تنها در چارچوب همان تبصرهها بحث کنند، بهطوریکه دو تا سه ماه زمان مجلس صرف بررسی همان تبصرهها میشد و در نهایت فقط چند پیشنهاد محدود از سوی نمایندگان به تصویب میرسید.
وی با تأکید بر اینکه اصلاح آئیننامه اختیارات مجلس را افزایش داده است، افزود: اکنون نمایندگان میتوانند قانون برنامه هفتم را ورق بزنند و در هر بند که تکلیفی برای دولت تعیین شده و منابعی پیشبینی شده است، پیشنهاد ارائه دهند. کار نمایندگان بسیار سادهتر شده و امکان بررسی دقیق احکام و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در بودجه فراهم است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درخواست من از کمیسیونهای تخصصی این است که از همین حالا کار را آغاز کنند؛ قوانین مرتبط با حوزه تخصصی خود، برنامه هفتم، جداول و احکام را مرور کنند، چرا که برای تکتک خطوط برنامه هفتم میتوان در بخش منابع و مصارف بودجه پیشنهاد ارائه کرد.
زنگنه توضیح داد: دولت مواردی را که پیشتر در قوانین بودجه سالانه به صورت تکراری ذکر میشد، اکنون در قالب یک لایحه مطرح کرده تا اجازه بگیرد این احکام به صورت قانون دائمی درآید. هرچند دولت این پیشنهاد را ارائه میدهد، اما تصمیم نهایی با مجلس است.
