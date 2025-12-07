دانشجو؛ موتور پیشرفت و امید در سیستان و بلوچستان

خبرگزاری مهر - گروه استانها: روز دانشجو فرصتی دوباره برای برجستهسازی نقش جوانان آگاه، متعهد و مطالبهگر است؛ این روز یادآور جایگاه تأثیرگذار دانشجویانی است که نهتنها در محیطهای دانشگاهی، بلکه در جامعه نیز نقش فعال دارند و با طرح دغدغهها، مطالبهگریهای علمی و اجتماعی و تلاش برای ارتقای کیفیت آموزش، به مسیر توسعه استان روح تازهای میبخشند.
اهمیت این مناسبت در سیستان و بلوچستان بیش از هر جای دیگر احساس میشود؛ چراکه دانشگاهها در این استان، پایگاه تقویت سرمایه انسانی و بسترساز محرومیتزدایی هستند.
روز دانشجو فرصتی برای تأکید بر ضرورت حمایت از نسل جوان و توجه به نقش دانشگاهیان در شکلدهی آیندهای روشنتر برای استان است.
دانشجو باید علم را با اخلاق، معرفت و فرهنگ اسلامی همراه کند
کامبیز نرماشیری در گفت و گو با خبرنگار مهر، روز دانشجو را فرصتی برای بازنگری در نقش و مسئولیت نسل جوان دانست و ضمن تبریک روز دانشجو به آینده سازان کشور گفت: همه ما، چه استاد و چه دانشجو، خود را سربازان نظام مقدس جمهوری اسلامی میدانیم و وظیفه داریم برای اعتلای علمی و فرهنگی ایران تلاش کنیم.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان با اشاره به تأکیدات استاد شهید طهرانچی، افزود: شهید طهرانچی همواره به دانشجویان توصیه میکرد که علم را بدون معرفت نیاموزند. علمِ بیمعرفت میتواند آسیبزا باشد؛ همانگونه که تاریخ نشان داد برخی دانشمندان با وجود دانش بالا، چون از انسانیت و اخلاق تهی بودند، ابزارهایی ساختند که جان میلیونها انسان بیگناه را گرفت. بنابراین دانشجوی موفق کسی است که علم را با اخلاق، معرفت و فرهنگ اسلامی همراه کند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به مبانی فکری انقلاب اسلامی بیان کرد: دانشگاه فقط محل تدریس و آموزش نیست؛ نهادی برای تربیت انسانهای متعهد است؛ دانشجو باید در کنار فراگیری مهارتهای علمی، نسبت به آرمانهای انقلاب و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی شناختی عمیق داشته باشد. این توجه، جهت حرکت علمی را مشخص میکند و مانع لغزشهای فکری و اخلاقی میشود.
نرماشیری ادامه داد: نسل دانشجو امروز نقش مهمی در آینده کشور دارد. اگر امروز در مسیر درست علمی و معرفتی گام بردارید، فردا کشور در دست مدیرانی توانا، آگاه و متعهد خواهد بود.
وی در پایان افزود: روز دانشجو یادآور مسئولیت بزرگی است؛ مسئولیت اندیشیدن، پرسشگری و گرهگشایی از مشکلات جامعه. امیدوارم دانشجویان ما همواره پرچمدار علم، اخلاق و مسئولیتپذیری باشند.
دانشجو نماد بیداری و آگاهی جامعه است
امیرحسن جهان آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جمله معروف شهید بهشتی گفت: دانشجو مؤذن جامعه است؛ اگر خواب بماند نماز امت قضا میشود.
این دانشجو زاهدانی ادامه داد: این جمله برای من فقط یک شعار نیست؛ یک مسئولیت است. دانشجو یعنی کسی که در حال جستوجوی علم است، اما این جستوجو بدون تعهد، پشتکار و تلاش برای رسیدن به یک هدف بزرگ معنایی ندارد. دانشجو بودن یعنی پذیرفتن نقشی که هم در حال و هم در آینده جامعه اثرگذار است.
وی بیان کرد: این روز فرصتی است برای اینکه دوباره به نقش خودمان فکر کنیم، انگیزههایمان تقویت شود و احساس کنیم که مورد توجه قرار گرفتهایم.
جهان آبادی گفت: دانشجو نماد بیداری، آگاهی و مسئولیتپذیری است. یعنی کسی که فقط به دنبال مدرک نیست؛ بلکه دنبال فهم، تحلیل، و مشارکت مؤثر در آینده کشور است. دانشجو بودن یعنی پذیرش نقش اجتماعی و تلاش برای اینکه بتوانیم در مسیر درست فکر کنیم، تصمیم بگیریم و اثر بگذاریم.
وی ادامه داد: دانشجو قبل از هر چیز باید اهل تلاش باشد. علم و آگاهی بدون پشتکار معنا ندارد. تعهد، نظم، و توانایی دنبال کردن هدفهای بلندمدت از مهمترین ویژگیهاست. دانشجو باید انتقادپذیر باشد، قدرت تحلیل داشته باشد و بتواند بین دانشی که میآموزد و نیازهای جامعه ارتباط برقرار کند. همچنین باید روحیه پرسشگری را در خود زنده نگه دارد؛ چون پرسیدن و دانستن بخش مهمی از هویت دانشجویی است.
هدف اصلی دانشجو تکامل شخصیت و جست و جوی دانش است
عصمت بزی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: واقعیت این است که وقتی از «دانشجو» صحبت میکنیم، فقط یک عنوان ساده نیست؛ دانشجو یعنی فردی که به دنبال علم، آگاهی و رشد فردی است.
این دانشجوی زاهدانی ادامه داد: از نگاه من، دانشجو بودن دو بخش دارد: یکی تلاش فردی برای یادگیری و دیگری مسئولیتی که در قبال جامعه بر عهده داریم. هرکسی که قدم به دانشگاه میگذارد، درواقع وارد مسیری میشود که هدف اصلیاش جستوجوی دانش و تکامل شخصیتی است.
وی در پایان افزود: روز دانشجو همیشه برای ما حالوهوای خاصی دارد. حتی اگر خستگیهای معمول زندگی دانشجویی باشد، باز هم لبخند روی چهرهها دیده میشود. فضای شاد، صمیمیت و حس همدلی بین بچهها باعث میشود این روز برای همه به یادماندنی باشد.
دانشجوی با انگیزه فردای روشنی را برای جامعه رقم میزند
اسماً سارانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت روز دانشجو و نقش دانشجویان در فضای علمی و فرهنگی کشور بیان کرد: روز دانشجو یادآور هویت مستقل و مسئولیتپذیر قشر جوان دانشگاهی است.
مسئول واحد خواهران دفتر نهاد رهبری دانشگاه سیستان و بلوچستان با اشاره به جایگاه دانشجو در پیشبرد اهداف علمی و اجتماعی گفت: دانشجو باید روحیه پرسشگری و تفکر انتقادی را در کنار رشد اخلاقی و معنوی دنبال کند. دانشگاه زمانی موفق است که دانشجویانش در کنار کسب دانش، نسبت به مسائل جامعه حساس باشند و تلاش برای بهبود شرایط را وظیفه خود بدانند.
وی افزود: ما باید زمینهای فراهم کنیم تا دانشجو بتواند در فضایی آرام، سالم و پرنشاط، استعدادهایش را شکوفا کند. حمایت از فعالیتهای فرهنگی، کرسیهای آزاداندیشی و برنامههای آموزشی، بخشی از مسیر تقویت هویت دانشجویی است.
سارانی تاکید کرد: روز دانشجو یادآور این واقعیت است که آینده کشور به اندیشه و اراده همین نسل وابسته است. اگر دانشجو امروز با انگیزه و آگاهی مسیرش را انتخاب کند، فردای جامعه روشنتر خواهد بود.
روز دانشجو بیش از یک مناسبت نمادین است؛ یادآوری از اهمیت نقش دانشجویان در جامعه و دانشگاه است؛ نسل جوان، با تعهد، اخلاق و پشتکار، میتواند آیندهای روشن برای استان و کشور رقم بزند.
دانشجو با آگاهی، پرسشگری و مسئولیتپذیری، نهتنها به ارتقای علم و مهارت خود میپردازد، بلکه در جهت رفع مشکلات اجتماعی و فرهنگی نیز نقشآفرینی میکند؛ فراهم کردن محیط مناسب برای رشد علمی و شخصیتی، سرمایهای بزرگ برای توسعه پایدار است.
