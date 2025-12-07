به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هاشم غیاثی به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو با صدور پیامی اظهار کرد: دانشجویان در تمام دوران‌های انقلاب نقش محوری داشته و حضور فعال، خلاق و مطالبه‌گر آنها لازمه پیشرفت کشور است.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) در این پیام آورده است: دانشجویان همواره جزو پیشگامان حرکت‌های انقلابی و اجتماعی در تاریخ ایران اسلامی بوده‌اند. از دوران مبارزه علیه رژیم پهلوی گرفته تا دفاع مقدس و فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی امروز، حضور فعال دانشجویان همواره نقطه اتکای پیشرفت کشور بوده است.

وی در این پیام با اشاره به نگاه رهبر معظم انقلاب به دانشجویان که بارها بر نقش محوری دانشجویان در تحقق آرمان‌های انقلاب تأکید کرده اند آورده است: حضور مطالبه‌گر و خلاق دانشجویان لازمه تعالی علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور است

در پیام غیاثی آمده است: دانشجوی امروز باید با روحیه انقلابی، تفکر انتقادی و انگیزه خدمت به جامعه، مسیر پیشرفت کشور را هموار کند.

در بخش پایانی پیام فرمانده سپاه امام رضا (ع) می‌خوانیم ۱۶ آذر فرصتی است برای تجلیل از تلاش و ابتکار دانشجویان و یادآوری مسئولیت خطیر آنان در حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با تبریک این روز به دانشجویان اظهار امیدواری کرده است که دانشجویان با دانش، انگیزه و همت انقلابی خویش، همچنان پرچم پیشرفت، تحول و نوآوری را در دست داشته باشند.