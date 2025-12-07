نگاهداری: تصمیم های خلق الساعه در شرایط چالشی معمولا از معنا تهی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اتمام زمان سند چشم اندار، گفت: در شرایط جهان امروز که دشمنان ایران زمین به تهی کردن جامعه ایرانی و به ویژه نسل جوان از معنا و ارزشهای اخلاقی و معنوی کمر بسته اند و در حالیکه در آستانه ورود به دور جدید چشم انداز قرار داریم، نیازمند تزریق معنایی جدید و بازنویسی روایت بنیادین ارزشهای اخلاقی و معنوی به زبان و ابزارهای قرن جدید برای نسل جوان با محوریت ایران آینده هستیم.
وی با بیان اینکه تصمیمهای خلق الساعه در شرایط مختلف چالشی و بحرانی معمولاً از معنا تهی هستند، تصریح کرد: تکرار مکرر چنین وضعی، به تدریج جامعه را از معنا تهی میکند.
برای حکمرانی مردمی واقعی باید به دنبال فرماندهی معنا باشیم
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه جامعه در قبال پرسش از چرایی اقدامات از حکمرانان پاسخ از چگونگی میشنود، یادآور شد: اگر به دنبال حکمرانی مردمی واقعی باشیم باید به دنبال فرماندهی معنا باشیم و نه دستور.
هدف حکمرانی، تحول جامعه در دل چالشهاست
وی با بیان اینکه هدف حکمرانی بقا نیست بلکه تحول و شکوفایی جامعه در دل مسائل و چالشهاست، خاطرنشان کرد: باور نقطه آغاز چرخشهای تحول آفرین است.
موفقیت حکمرانی بر اساس توان خلق معناست
نگاهداری با اشاره به اینکه، موفقیت حکمرانی بر اساس توان خلق معناست و نه توان کنترلی آن، عنوان کرد: بنابراین خلق باور باید محور تصمیم حکمران باشد.
وی با بیان اینکه حکمرانی معنامحور به مفهوم کنترل از درون و نه واکنش از بیرون است، ادامه داد: وقتی جامعه بر اساس آرمان و باور مشخصی، رهبری شود حتی در فضای غبارآلود هم مسیر را گم نمیکند.
آرمان ناخدای کشتی جامعه در دریای بحرانهای بدخواهان است
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه اگر معنا در سکان حکمرانی بنشیند هیچ موجی نمیتواند جهت را عوض کند، توضیح داد: آرمان ناخدای کشتی جامعه در دریای بحرانهای بدخواهان است.
بصیرت از معنا حاصل میشود
وی با بیان اینکه بصیرت از معنا حاصل میشود و نه از دادههای محیطی، گفت: عزم ملی نتیجه ادامه دادن باورمند است و نه فقط با اراده.
آرمان موتور محرکه بازسازی سرمایه اجتماعی است
نگاهداری با اشاره با اینکه در واقع آرمان سوخت اراده جمعی پایدار است، تصریح کرد: آرمان موتور محرکه بازسازی سرمایه اجتماعی است.
جامعه بدون آرمان صرفاً جمعیت است
وی با بیان اینکه جامعه بدون آرمان صرفاً جمعیت است و با آن تبدیل به سرمایه اجتماعی زنده میشود، خاطرنشان کرد: جامعهای که چرای روشنی دارد از پس هر حادثهای مستحکمتر باز میگردد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه آرامش رهبر در دل پیچیدگیهای طاقت فرسا ناشی از آن است که تصمیمهایش از عمق معنا و باور می آیند و نه از واکنشهای سطحی به دادههای محیطی، افزود: قدرت آرامش زاده ایمان به معناست. رهبری مؤثر ریشه در ایجاد فهم مشترک در جامعه و نه در دستور دارد. باور نیروی مقوم انگیزه، اعتماد و وفاداری به آرمان است. جامعه ایرانی در انتظار خلق معنای جدید است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، با بیان اینکه تصمیم های خلق الساعه در شرایط مختلف چالشی و بحرانی معمولا از معنا تهی هستند، گفت: جامعه ایرانی در انتظار خلق معنای جدید است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اتمام زمان سند چشم اندار، گفت: در شرایط جهان امروز که دشمنان ایران زمین به تهی کردن جامعه ایرانی و به ویژه نسل جوان از معنا و ارزشهای اخلاقی و معنوی کمر بسته اند و در حالیکه در آستانه ورود به دور جدید چشم انداز قرار داریم، نیازمند تزریق معنایی جدید و بازنویسی روایت بنیادین ارزشهای اخلاقی و معنوی به زبان و ابزارهای قرن جدید برای نسل جوان با محوریت ایران آینده هستیم.
نظر شما