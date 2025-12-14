نگاهداری: فضیلت و شرافت دو خصلت حکمران موفق است

به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه ششمین دوره پارلمان دانشجویی با حضور بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس و دانشجویان شرکت کننده در این رویداد، برگزار شد.

نگاهداری در این مراسم با اشاره به داشتن دغدغه های اجتماعی توسط شرکت کنندگان در این رویداد، گفت: شما نسبت به کسانی که چنین دغدغه هایی را ندارند و بیشتر دغدغه های شخصی خود را دنبال می کنند، یک قدم جلوتر هستید.

وی افزود: حس دگرخواهی و کنش اجتماعی در وجود شما است. این یک ارزش والا و حس مقدس است. اینکه ما تنها به فکر خود نباشیم و در فکر و دغدغه جامعه خود باشیم، خیلی ارزشمند است.

وی در ادامه با اشاره به دوگانه هایی که در مسیر افراد در عرصه عمومی قرار می گیرد، گفت: یکی از این دوگانه ها، دوگانه خدمت و قدرت است. افرادی که در عرصه های عمومی مسئولیت می گیرند دو نوع هستند. برخی از همان اول به دنبال پُست بعدی هستند. اما برخی دیگر در همان مسئولیت خود تلاش می کنند به بهتر شکل ممکن عمل کنند و به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی محل کار خود را مرکز عالم می دانند و همه تلاش خود را انجام می دهند.

وی تصریح کرد: دوگانه بعدی نمایش یا حل واقعی مشکلات و مسائل جامعه است. در این زمینه هم حکمرانان دو دسته هستند. برخی وقتی پست می گیرند فقط به دنبال همایش برگزار کردن، سفر خارجی رفتن و افتتاح های نمایشی هستند. اما برخی واقعا تلاش دارند باری را از دوش کشور بردارند. درست است که کارهای نمایشی در کوتاه مدت ممکن است برای مدیر و حکمرانی مشروعیت ایجاد کند اما در بلند مدت به ضرر نظام حکمرانی کشور است چرا که به مردم این حس و تلقی را می دهد که حکمرانان از حل مشکلات عاجز هستند.

وی در توضیح دوگانه سوم هم گفت: دوگانه مردم و گروه های خاص است. اینکه در تصمیم گیری های خود به فکر منافع همه مردم و نیازهای عامه مردم خواهید بود یا اینکه گروه های خاص که پول، قدرت و ابزارهای تبلیغی دارند را بر مردم ارجح خواهید کرد. باید به این نکات فکر کنید چرا که اگر در عرصه عمومی فعال شوید به سراغ شما خواهد آمد.

وی افزود: دو راهی مصلحت جمعی و منافع فردی هم پیش روی شما است. اگر نماینده مجلس شدید آیا توان این را دارید که تصمیمی را بگیرید که به ضرر خودتان اما به نفع عامه مردم باشد؟

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه به دوگانه شایسته سالاری و رابطه سالاری پرداخت و گفت: همه ما در سخن می گوییم که شایسته سالار هستیم اما در عمل رعایت این امر بسیار سخت و هزینه‌زا است. اگر فردا در منصب نمایندگی مجلس قرار گرفتید توان رد کردن درخواست های اطرافیان، هم حزبی ها و افراد داری قدرت و ثروت را دارید؟

نگاهداری سپس به این نکته اشاره کرد که همه ما در زندگی خود باید دارای معناهایی باشیم که به زندگی ما جهت ببخشد.

رئیس مرکز پژوهش ها به تشریح دوگانه های دیگری همانند تجمل گرایی با ساده زیستی و نفاق و صداقت پرداخت و گفت: وقتی مسئولیت بگیرید خدم و حشم کنار شما خواهد بود. در اینجا مهم است که بتواند مسیر خود را در فروتنی و در کنار مردم بودن طی کنید و از خود واقعی و مسیر همیشگی خود دور نشوید. نفاق هم عامل شکست سیاستمدار است و باید با صداقت با مردم روبرو شوید.

نگاهداری در ادامه به دوراهی وطن و جهان وطنی پرداخت و توضیح داد: برخی تا مشکلی در کشور ایجاد می شود با بهانه های مختلف و اینکه من می خواهم به بشریت خدمت کنم از کشور مهاجرت می کنند. اما ما در قبال این سرزمین و مردم کشورمان که با پول آنها درس خواندیم مسئولیت داریم.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس به دوگانه منافع ملی و عوام گرایی هم اشاره کرد و گفت: در عرصه عمومی باید به دنبال منافع ملی باشیم و حتی مواردی که برخی از مردم ممکن است مخالفت کنند اما به نفع منافع ملی باشد را دنبال کنیم.

آخرین دوگانه در سخنان نگاهداری بودن و داشتن بود. او توضیح داد که سیاستمدار باید بین داشتن ثروت و قدرت و بودن که نشان دهنده بعد وجودی و رشد وجودی اوست یکی را انتخاب کند.

نگاهداری در جمع بندی سخنان خود به دو ویژگی اشاره کرد که سیاستمداران و فعالان عرصه عمومی باید این دو خصلت را دارا باشند و گفت: یکی فضیلت است که شامل دانش تخصصی و گذراندن دوره هایی مثل همین پارلمان دانشجویی است. هر چقدر فرد دانش و توان تخصصی داشته باشند سیاستمدار کارآمدتری خواهد بود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: شرافت دومین خصلت است که هم مفهوم دینی و هم مفهوم انسانی و جهان شمول است. سیاستمدار موفق نیازمند اقتدار؛ صداقت و همدلی با مردم است.

جهت گیری مرکز نوآوری توجه به مسائل اساسی مجلس است

محمد مهدی مهربان، رئیس مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه هم در این رویداد با اشاره به دو جریان سلطه پذیر و استقلال خواه در تاریخ ایران، گفت: جریان استقلال خواه به دنبال بازآفرینی و هم آفرینی ایران آینده است اما جریان سلطه پذیر به دنبال تسلیم کردن ایران مقابل قدرت های جهانی است.

وی ادامه داد: ما در مرکز نوآوری سه رویکرد اساسی را دنبال کردیم. مرکز نوآوری به عنوان حلقه اتصال و مشارکت چند ذی نفعی، مرکز نوآوری به عنوان آزمایشگاه سیاستی و مرکز نوآوری به مثابه توانمندسازی که این سه رویکرد را دنبال کردیم.

وی تصریح کرد: در مرکز نوآوری ما تلاش می کنیم در کنار برگزاری رویدادهای جذاب به سمت مسائل اساسی و مهم کشور و مجلس هم حرکت کنیم. در همین زمینه هفته آینده آزمایشگاه شبیه سازی رابطه ایران و چین را برگزار می کنیم.

وی افزود: مسئله بعدی هوش مصنوعی است که ما برهمین اساس رویداد حکمرانی داده در مشهد را برگزار کردیم. این رویداد اثرات خود را در متن نهایی قانون هم گذاشت. در بحث پارلمان دانشجویی هم با هماهنگی وزارت علوم و وزارت بهداشت قرار شده این پارلمان تبدیل به یک رویداد فراگیر و سراسری در کشور شود.

وی همچنین به رویداد همرسان کمیسیون اصل نود اشاره کرد و گفت: این رویداد را برای تقویت کمیسیون اصل نود ادامه خواهیم داد.