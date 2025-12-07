به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر گوهرگانی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی، پس از بازگشت از سیامین کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل (COP30) در شهر «بلم» برزیل، گزارشی از مهمترین دستاوردهای این اجلاس مهم بینالمللی را ارائه کرد.
وی با اشاره به تصویب بسته سیاستی موتیرائو (Mutirão) به معنای «کار جمعی» در زبان پرتغالی، اظهار کرد: مهمترین دستاورد این اجلاس، توافق بر افزایش ۳ برابری سرمایه مالی بینالمللی برای سازگاری با تغییر اقلیم تا سال ۲۰۳۵ میلادی است.
به گفته گوهرگانی، این تصمیم ظرفیت کشورها در مقابله با خشکسالی، سیل، فرسایش خاک و سایر مخاطرات اقلیمی را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به تصویب ۵۹ شاخص کمی و کیفی جهانی اشاره کرد که برای نخستین بار در چارچوب فرآیند ارزیابی، برنامهریزی، اجرا و پایش و یادگیری تهیه شده است. این شاخصها در ۷ حوزه کلیدی شامل آب، غذا و کشاورزی، سلامت، اکوسیستمها و تنوع زیستی، زیرساخت و سکونتگاههای انسانی، کاهش فقر و معیشت و حفاظت از میراث فرهنگی، معیار مشترکی برای سنجش تابآوری کشورها ایجاد میکند.
وی تأکید کرد که در این چارچوب، شاخصهایی مانند مدیریت خشکسالی، بهرهوری آب، مقاومت محصولات کشاورزی و بهبود وضعیت خاک، جایگاه بخش کشاورزی را در امنیت ملی و تابآوری اقلیمی برجسته میکند.
گوهرگانی یادآور میشود، در زمینه توقف کامل جنگلزدایی، اگرچه نقشه راه الزامآوری تصویب نشد و برخی کشورهای در حال توسعه بر چالشهای مالی و فناوری تاکید داشتند، اما در بیانیه پایانی بر لزوم افزایش سرمایهگذاری جهانی برای حفاظت از جنگلها، حمایت از جوامع بومی و محلی، و اجرای برنامههای گسترده احیای اراضی تخریبشده تاکید شد.
وی در پایان به سایر موارد مورد توافق اعضا از جمله پایبندی به محدودیت افزایش دمای زمین به ۱.۵ درجه سانتیگراد، اجرای کامل تعهدات ملی (NDCها)، رد اقدامات یکجانبه تبعیضآمیز، و ضرورت تأمین مالی توسط کشورهای توسعهیافته مطابق بند ۹-۱ توافقنامه پاریس اشاره کرد.
این کنفرانس با حضور نمایندگان بیش از ۱۹۰ کشور و با تمرکز بر حفاظت از اکوسیستمهای طبیعی به ویژه جنگلهای آمازون به کار خود پایان داد.
