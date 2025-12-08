امروز خاک قصه پر غصه شهرها است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ همایش روز جهانی خاک با شعار «خاک‌های سالم برای شهرهای سالم» با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان ملی حفاظت محیط زیست در محل فرهنگسرای بهمن در حال برگزاری است.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در همایش روز جهانی خاک گفت: امسال در روز گرامیداشت خاک به وجه جدید آن پرداخته‌ایم. آن هم موضوع شهرها و ارتباط خاک با شهر است.

وی افزود: کشور همکاری‌های شفاف و دقیقی با نهادهای بین‌المللی از جمله فائو دارد. از این رو، سال گذشته ایران جز منتخبان گرامیداشت خاک به دلیل اهتمام به موضوع خاک داشت.

وی اظهار کرد: معتقدم طبیعت عملکرد عادلانه دارد و اگر در جایی تغییراتی ایجاد کنیم بازخورد آن را از طبیعت دریافت می‌کنیم. در نتیجه با دستکاری طبیعت باید پاسخ آن را هم بپذیریم.

وی ادامه داد: در شهری مانند تهران که روزی انبوهی خاک زنده داشت امروز بخش اعظمی از آن به وسیله سیمان و آسفالت پوشانده شده است. به این ترتیب، ارتباط زیر سطح را با دما، تابش، بارش قطع کرده‌ایم که تبعاتی دارد و باید یا جبران کنیم یا با این بحران کنار بیاییم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که موضوع خاک در شهرها قصه‌ای پر غصه شده است، اظهار کرد: تغییرات اقلیمی و افزایش دما نتیجه دستکاری ما در طبیعت است. اگر در جایی ناچار بودیم مسکن بسازیم باید بپذیریم در جایی دیگر دچار چالش می‌شویم.

نوری قزلجه با تأکید بر حفظ خاک زنده و سالم، عنوان کرد: ما در وزارت جهاد کشاورزی آمادگی داریم هر آنچه دانش و داده علمی در اختیار داریم به اشتراک گذاشته و برای جبران پیامدهای امروز دستکاری طبیعت جبران کنیم.