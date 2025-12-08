به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ همایش روز جهانی خاک با شعار «خاکهای سالم برای شهرهای سالم» با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان ملی حفاظت محیط زیست در محل فرهنگسرای بهمن در حال برگزاری است.
«توریون وُلفرام»، متخصص ارشد فائو در بخش آب و خاک و مشارکت جهانی خاک (GSP) در این همایش گفت: مایلم قدردانی خود را به همه شما ابراز کنم؛ از شما که تعهدتان به سلامت خاک، همان اصولی را منعکس میکند که «مشارکت جهانی خاک» سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد بر پایه آن بنا شده است: همکاری و مسئولیتپذیری مشترک برای حفاظت از خاک.
وی افزود: امروز واقعاً کمنظیر است؛ چرا که نمایندگان عالیرتبه، متخصصان، مقامات محلی، کشاورزان و جوانان را گرد هم آورده است. این جمع استثنایی نشاندهنده اهمیت والایی است که جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از خاک قائل است.
وی ادامه داد: مشارکت جهانی خاک از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۱۲ تلاش کرده است تا مدیریت پایدار خاکهای جهان را از طریق تقویت همکاری در سطوح جهانی، منطقهای و ملی ارتقا دهد. این شراکت بر یک اصل ساده اما قدرتمند استوار است. هماهنگی جهانی باید با اقدام ملی همراه باشد. GSP راهنماییهای فنی و بستر هماهنگی جهانی را فراهم میکند و این کشورها هستند که این راهبردها را به پیشرفت ملموس در میدان عمل تبدیل میکنند.
وی با بیان اینکه مراسم روز جهانی خاک که ایران در سال ۲۰۲۳ اجرا کرد، این کشور را به برنده جایزه جهانی روز خاک پادشاه بومیبول ۲۰۲۴ تبدیل کرد، اظهار کرد: جایزهای معتبر که بهترین کارزار را در سطح جهانی معرفی میکند. این موفقیت نشان داد که چگونه وحدت ملی همراه با مشارکت گسترده مردمی میتواند حفاظت از خاک را به یک اولویت ملی و جمعی ارتقا دهد.
وی اضافه کرد: همچنین مایلم مشارکت فعال ایران در برنامه «پزشکان خاک» را تحسین کنم؛ برنامهای شاخص از سوی فائو که با هدف توانمندسازی کشاورزان و جوامع روستایی طراحی شده است تا بتوانند سلامت خاک را ارزیابی، درک و بازسازی کنند و آن را در خدمت تولید غذا قرار دهند.
این مسئول بینالمللی تاکید کرد: بیایید با هم بار دیگر مأموریت مشترک خود را تأیید کنیم؛ خاک سالم، بنیان سامانههای غذایی پایدار، تابآوری اقلیمی و شکوفایی بلندمدت برای همه، بدون آنکه کسی را از قلم بیندازیم.
