به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ همایش روز جهانی خاک با شعار «خاکهای سالم برای شهرهای سالم» با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان ملی حفاظت محیط زیست در محل فرهنگسرای بهمن در حال برگزاری است.
صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در این همایش هدف از برگزاری این مراسم، گفت: هدف از برگزاری این همایش، ارتقا آگاهی عمومی اقشار جامعه و گفتمانسازی فرهنگی و جذب مشارکت ذینفعان است.
وی افزود: در ادامه عضویت ایران در سازمان فائو به سال ۱۳۹۶ همکاری بینالمللی شروع و ادامه یافت.
وی اظهار کرد: وقتی از آینده سخن میگوئیم این امر بر خاک استوار است. خاک عنصر خاموش نه تنها تأمین غذا به آن وابسته است بلکه تنوع زیستی و بستر توسعه پایدار است.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نگرانیها و چالشهای امروز جامعه بشری، تصریح کرد: برخی اراضی کشورها تحتتأثیر درجه شوری قرار گرفته و میانگین مواد آلی کاهش یافته و خاکها گرسنه هستند.
وی اضافه کرد: میلیونها اراضی کشاورزی در حریم شهرها در تله توسعه آن قرار گرفتهاند که باعث شده امروز ما از درمان سخن بگوییم.
وی با اشاره به اقدامات این معاونت در قبال خاک، عنوان کرد: این اقدامات در ۴ محور استوار شده است. عملیاتی کردن تکالیف قانون حفاظت قانون، استقرار خط مش و حفاظت از منابع پایدار خاک، استفاده بهینه از ظرفیتهای علمی کشور و آموزش مسئولیتپذیری در قبال خاک و نیز پایش خاک با تأکید بر سلامت خاک از آن جمله است.
این مسئول دولتی با اشاره به اقدامات یک سال گذشته در خصوص خاک، گفت: انجام تحقیقات تفسیری خاک به مساحت ۶۲ هزار هکتار بوده که امسال در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۲ هزار هکتار به این آمار اضافه میشود.
وی افزود: همچنین ساماندهی و نظارت بر ۲۷۷ آزمایشگاه بخش خصوصی، پایش کمی و کیفی خاک در ۱۷ استان کشور، اجرای مزارع الگویی برای بهبود خاک و گیاه در ۶ استان و اجرای برنامه بینالمللی پزشک خاک و برگزاری کارگاه آموزشی در استان گلستان برای آموزش کارشناسان ۹ استان مختلف کشور از دیگر اقدامات مهم در حال انجام است.
نیازی شهرکی با اشاره به شعار سال و هدف همافزایی بین دستگاهی، عنوان کرد: برگزاری همایش خاک امروز به صورت مشارکتی در حال برگزاری است که به دنبال شهر سالم با خاک سالم هستند.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: شهر سالم با خیابانهای آسفالت تعریف نمیشود بلکه شهر سالم بر بستری از خاک سالم و تنوع پذیر استوار است. امروز ۷۵ درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند که امنیت غذایی این جمعیت به سلامت خاک در پیرامون شهرها برمیگردد.
نیازی شهرکی در پایان گفت: خاک فقط مسئله خاک نیست بلکه موضوعی اقتصادی، زیستی و حتی امنیتی است.
