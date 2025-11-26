به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صالحی جوزانی، معاون پژوهشی و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به چالشهای گسترده ناشی از تغییرات اقلیمی، گفت: پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی از مهمترین موضوعاتی است که امروزه توجه جامعه علمی و اجرایی کشور را به خود جلب کرده است.
وی با بیان نشانههای محسوس این تغییرات افزود: ما شاهد کاهش محسوس نزولات جوی، افزایش میانگین دما، کاهش بارشهای برفی، کاهش روزهای دارای هوای پاک، خشکی و شور شدن اراضی و همچنین خشکیدن قنوات و چشمهها در سطح کشور هستیم.
معاون پژوهشی و فناوری سازمان تات، با تأکید بر ارتباط مستقیم امنیت غذایی و امنیت ملی با تولیدات بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: اگرچه این تغییرات پیچیده به نظر میرسند، اما به هیچ وجه غیرقابل مدیریت نیستند. جمهوری خلق چین نمونهای موفق از مدیریت این چالش است که توانسته بخش وسیعی از یکی از بیابانهای خود را به عرصههای جنگلی و زراعی تبدیل کند.
وی تصریح کرد: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان متولی علمی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با درک ضرورت این موضوع، اقدام به برگزاری این همایش ملی کرده است.
صالحی جوزانی، «ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی محققان کشور در حوزه تغییر اقلیم» و «مدیریت پایدار و برگزاری رویداد "ایدههای برتر" به منظور شناسایی و پرورش نوآوریها» را دو هدف اصلی این همایش برشمرد و از تمامی اساتید، پژوهشگران، شرکتهای دانشبنیان، دانشجویان و کشاورزان پیشرو دعوت کرد تا ایدهها و نوآوریهای خود در زمینه مدیریت و فناوریهای مقابله با تغییرات اقلیمی را ارائه دهند.
وی در تشریح محورهای پذیرش ایدهها افزود: این ایدهها میتوانند شامل اختراعات ثبتشده، ایدههای نوآورانه و حتی تولیدات علمی، فرهنگی، اجتماعی و هنری با محوریت مدیریت تغییر اقلیم باشند.
همایش ملی «تغییر اقلیم؛ مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی» با هدف دستیابی به راهکارهای بومی و نوآورانه برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و حرکت به سوم کشاورزی پایدار، در روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
