به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید سورگی با تبریک ۱۶ آذر، روز دانشجو، گفت: دانشجویان سرمایههای علمی و انسانی کشور هستند و کمیته امداد با تقویت حمایتهای خود، زمینه پیشرفت دانشجویان تحت حمایت را فراهم میسازد.
وی با اشاره به آمار دانشجویان تحت حمایت افزود: هماکنون ۱۵۰ دانشجو در مقطع کاردانی، ۹۷۳ دانشجو کارشناسی، ۵۴ دانشجو کارشناسی ارشد و ۲۴ نفر نیز در مقطع دکتری تحصیل میکنند.
سورگی ادامه داد: کمکهزینه تحصیلی، پرداخت شهریه، تأمین تجهیزات آموزشی، ارائه بستههای فرهنگی و مشاوره تحصیلی از مهمترین خدماتی است که به دانشجویان ارائه میشود.
وی با تأکید بر اینکه حمایت از نخبگان و دانشجویان مستعد از اولویتهای این نهاد است، گفت: برنامههای فرهنگی و آموزشی ویژهای برای ارتقای مهارتهای علمی و اجتماعی دانشجویان اجرا شده و دانشجویان نخبه از کمکهزینه تحصیلی دوبرابری بهرهمند شدهاند.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان همچنین از مشارکت خیران در تأمین بخشی از خدمات آموزشی قدردانی کرد و افزود: همراهی خیرین نقش مهمی در ساختن آینده روشن برای دانشجویان تحت حمایت دارد.
سورگی تصریح کرد: دانشجویان تحت حمایت ثابت کردهاند که باوجود محدودیتهای مالی، از توان علمی و انگیزه بالایی برخوردارند و کمیته امداد با توسعه برنامههای حمایتی، تلاش میکند مسیر پیشرفت آنان را هرچه بیشتر هموار کند.
