بودجه شرکت ملی نفت شفاف شد

دولت مکلف شد سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های اکتشافات تولید از منابع تهاتری را در قالب یک ردیف مشخص در لایحه بودجه بیاورد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی، با پیشنهاد اصلاح کل در ماده ۳ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

اعتبارات تهاتری و جمعی _خارجی به تفکیک جداول منابع و جداول مصارف به صورت جداگانه و در ردیف‌های مستقل ثبت می‌شوند.

منابع تهاتری: واگذاری هرگونه دارایی است که در سال مالی بابت مصارف و تعهدات قانونی دولت پیش‌بینی و به صورت جمعی_ خرجی در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد؛ پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف می‌رسد.

سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های اکتشافات تولید از منابع تهاتری در قالب یک ردیف مشخص برای سرمایه گذاری در طرح‌های مصوب شرکت‌های مذکور منظور می‌شود.

پرداخت و هزینه کرد ارزی، ریالی، تهاتری و واگذاری دارایی در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح قانونی خارج از بودجه سنواتی با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت گردد.

