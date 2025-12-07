به گزارش خبرنگار مهر، افشار فتحالهی، رئیس صندوق ضمانت صادرات، امروز در آئین امضای تفاهمنامه سهجانبه میان صندوق ضمانت صادرات، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و انجمن انرژیهای تجدیدپذیر، اظهار کرد: احداث نیروگاههای تجدیدپذیر جزو سیاستها و اولویتهای اصلی دولت قرار گرفته است، اگرچه این موضوع در ابتدا همخوانی کامل با مأموریتها و اساسنامه صندوق ضمانت صادرات نداشت، اما با توجه به تکالیفی که بر عهده ما گذاشته شد، تلاش کردیم راهکاری برای ورود به این حوزه پیدا کنیم.
وی افزود: با دو تصمیمی که در مجموعه اتخاذ شد، وارد این موضوع شدیم؛ نخست اینکه وزارت نیرو به نیروگاههای تجدیدپذیری که توسط صندوق ضمانت صادرات حمایت میشوند، اجازه صادرات برق در شرایط غیرپیک را بدهد و دوم اینکه بتوانیم به شرکتهای تولیدی دارای محصولات صادراتی کمک کنیم تا از این ظرفیت بهعنوان زیرساخت توسعه صادرات کشور استفاده شود و خدمات لازم به آنان ارائه گردد.
رئیس صندوق ضمانت صادرات با اشاره به محدودیتهای موجود گفت: با وجود محدودیتها، توانستیم وارد این موضوع شویم و امیدواریم از امروز بتوانیم گره ایجادشده بهواسطه نبود ابزارهای مورد نیاز نظام بانکی را با این تفاهمنامه و قراردادی که امروز نهایی میشود، بهصورت عملیاتی برطرف کنیم.
سه مأموریت صندوق
فتحالهی با تشریح مأموریتهای صندوق ضمانت صادرات تصریح کرد: این صندوق بر سه محور اصلی فعالیت میکند؛ نخست اعتبارسنجی خریداران خارجی بهمنظور کاهش ریسک صادرکنندگان و افزایش اعتماد به خریداران خارجی، دوم بیمه محصولات صادراتی بهمنظور پوشش مطالبات صادرکنندگان در صورت عدم دریافت مطالبات از خریداران خارجی و سوم ارائه انواع ضمانتنامههای مورد نیاز برای صادرات کالا و خدمات.
وی خاطرنشان کرد: صندوق ضمانت صادرات تاکنون بخش قابل توجهی از صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را پشتیبانی کرده است و عمده پیمانکاران ایرانی حاضر در مناقصات بینالمللی با حمایتهای این صندوق توانستهاند فعالیت کنند.
رئیس صندوق ضمانت صادرات در پایان با اشاره به پروژهای در کشور نیجریه گفت: امروز نیز در جلسه هیئتمدیره صندوق، پروژهای در نیجریه بررسی شد که در آن یک پیمانکار ایرانی موفق شده در یک مناقصه بینالمللی برنده شود و صندوق تمام ضمانتنامههای مورد نیاز این پروژه را برای ورود به مرحله اجرا تأمین کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد: خوشحالیم که در فرآیند احداث نیروگاههای تجدیدپذیر به عنوان یکی از اولویتهای مهم کشور نقشآفرینی میکنیم و امیدواریم این همکاریها منشأ خیر و برکت برای کشور باشد.
لزوم هدایت منابع ارزی به سمت سرمایهگذاریهای هدفمند
در ادامه این مراسم محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز کشور با تنش آبی و همچنین کمبود برق مواجه است. کاهش بارندگی و محدودیتهای زیستمحیطی در تأمین سوخت باعث شده است که نهتنها برق صنایع و بخش کشاورزی، بلکه واحدهای تجاری و مسکونی نیز در سال گذشته و حتی ابتدای امسال با قطعی برق روبهرو شوند؛ در حالی که کشور از ظرفیت لازم برای تأمین نیاز داخلی و حتی صادرات برخوردار است، اما از این ظرفیتها غفلت شده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ظرفیتهای داخلی تصریح کرد: کشور ما پتانسیلهای فراوانی دارد که میتواند در بهبود زندگی مردم نقشآفرینی کند، اما یا این ظرفیتها به خوبی شناخته نشده یا به آنها توجه کافی صورت نگرفته است. یکی از دلایل این مسئله، اتکای طولانیمدت بودجه کشور به نفت بوده است؛ نفتی که امروز نیز با نوسانات بازار و محدودیتها، امکان اتکای کامل به آن وجود ندارد. در حالی که کشور از نیروی انسانی متخصص و دانش قوی برخوردار است و نباید از این ظرفیتهای خدادادی غفلت شود.
رضاییکوچی با اشاره به صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: در این حوزه ظرفیتهای فراوانی وجود دارد و این بخش میتواند حتی بیش از نفت برای کشور ارزآوری داشته باشد؛ اما بهدلیل محدودیتها و ضعف در حمایتهای حقوقی از پیمانکاران، مشاوران و تولیدکنندگان، آنگونه که باید در این حوزه موفق عمل نکردهایم.
وی ادامه داد: در فراکسیون نظارت بر اتاقهای بازرگانی و اصناف که بیش از ۳۵ نماینده از کمیسیونهای مختلف مجلس در آن حضور دارند، رویکرد حمایتی نسبت به بحث صادرات وجود دارد. خوشبختانه با رویکرد درست رئیسجمهور در اولویت دادن به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، مسیر روشنی پیش روی دستگاهها قرار گرفته و این حوزه مورد حمایت دولت است و ما نیز در مجلس نگاه حمایتی داریم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به چالشهای تأمین مالی اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی ما در این حوزه، تأمین ارز و منابع بانکی است. انتظار داریم بانک مرکزی با توجه به محدودیتها، اولویتبندی دقیقی انجام دهد و همین منابع محدود ارزی به سمت سرمایهگذاریهای هدفمند هدایت شود تا منافع بیشتری برای کشور ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: انرژیهای تجدیدپذیر یکی از حوزههایی است که باید در اولویت سرمایهگذاری قرار گیرد. همچنین در حوزه صادرات، یکی از مشکلات جدی ما ابزارها و تضامین بانکی بوده است که صندوق ضمانت صادرات مسئولیت آن را پذیرفته و این اقدام بزرگی است. تعهدی که صندوق ضمانت صادرات پذیرفتهاند، شامل بیمه، بررسی صلاحیت بازار فروش و تأمین ابزارهای لازم است که خوشبختانه از پیش برای آن پیشبینیهایی انجام شده است.
رضاییکوچی در پایان ابراز امیدواری کرد: با نگاه مثبت موجود و حضور فعال وزارتخانهها، بانکها، بانک مرکزی و تولیدکنندگان، شاهد بهبود شرایط صادرات انرژیهای تجدیدپذیر باشیم.
