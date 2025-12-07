  1. سیاست
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۹

اسناد الکترونیکی با شناسه یکتا در ردیف اسناد معتبر مالی قرار گرفت

اسناد الکترونیکی با شناسه یکتا در ردیف اسناد معتبر مالی قرار گرفت

طبق مصوبه مجلس، هر سند الکترونیکی دارای شناسه یکتا صادره از سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، معتبر و قابل استناد مالی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی، ماده ۴ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

ماده ۴- کلیه اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا از سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، اسناد معتبر مالی تلقی و جایگزین روش‌های غیررقومی می‌شوند. دستگاه‌های اجرایی موظفند ابلاغ اعتبار موضوع ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی مصوبه ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ را صرفاً از طریق سکوی یکپارچه مالی دولت انجام دهند.

آئین نامه اجرایی این ماده شامل تعیین ذینفع یا ذینفعان نهایی، فرایند صدور، ثبت و گردش اسناد قراردادها در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، برنامه ارتقای زیرساخت‌های فناوری در سطح دستگاه‌های اجرایی به ویژه در بخش‌های مالی و منابع انسانی و الزامات امنیت داده‌ها و اطلاعات مالی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یک ماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

زهرا علیدادی

