ورزش شهروندی تفریح نیست/ بررسی راهکارهای تامین سلامت مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین همایش بینالمللی «ورزش شهروندی و توسعه پایدار» با حضور چهرههای برجسته علمی و برخی مسئولان ورزش کشور هفته گذشته به میزبانی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.
محمدرضا فروحی رئیس این همایش با ابراز خرسندی از برگزاری موفق اولین همایش بینالمللی ورزش شهروندی و توسعه پایدار گفت: خوشبختانه با تلاش بیوقفه دبیرخانه، همراهی نهادهای علمی، دانشگاهی و شهرداریها، و حضور پژوهشگران از داخل و خارج کشور، این همایش توانست گامی مؤثر در جهت ارتقای نقش ورزش در بهبود کیفیت زندگی شهری و تحقق اهداف توسعه پایدار بردارد.
وی افزود: هدف ما از برگزاری این رویداد، ایجاد بستری علمی و اجرایی برای تبادل تجربیات جهانی، توسعه زیرساختهای ورزشی پایدار و ترویج فرهنگ ورزش همگانی در شهرها بود و خوشبختانه بازخورد مثبت شرکتکنندگان نشان داد که در مسیر درستی گام برداشتهایم.
فروحی در پایان ضمن قدردانی از حمایتهای ارزشمند شهرداریها، دانشگاهها، فدراسیون بینالمللی ورزش و توریسم شهرداریها (IFMST) به عنوان مسئول برگزاری، دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان میزبان همایش، شهرداری رشت به عنوان حامی استراتژیک همایش و سایر نهادهای همکار تصریح کرد: این همایش آغاز مسیری نوین در عرصه تعاملات علمی و شهری است و امیدواریم در دورههای بعدی، شاهد حضور گستردهتر متخصصان، پژوهشگران و مدیران شهری از سراسر جهان باشیم.
کوروش امیدیپور معاون امور شهرداریهای وزارت کشور و نماینده ویژه وزارت کشور نیز با تقدیر از برگزاری شایسته این رویداد علمی و اجتماعی، بر اهمیت آن در جهتگیریهای کلان مدیریت شهری کشور تأکید کرد.
وی با صدور پیامی در مورد این همایش نوشت: «ورزش شهروندی امروز دیگر صرفاً یک فعالیت تفریحی نیست، بلکه ابزاری مؤثر برای ارتقای سلامت جسمی، نشاط اجتماعی و تقویت سرمایه انسانی در شهرها به شمار میرود. وزارت کشور با رویکردی راهبردی، توسعه برنامههای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در شهرداریها را از اولویتهای اصلی خود میداند و تلاش دارد با همکاری نزدیک با مدیران شهری، شهرهایی پویا، سالم و انسانمحور ایجاد کند.
وی با اشاره به نقش محوری شهرداران در تحقق سیاستهای وزارت کشور افزود: شهرداران بهعنوان مدیران صف در مدیریت شهری، مسئولیتی فراتر از خدمات عمرانی دارند. آنان باید با برنامهریزی دقیق، ایجاد فضاهای ورزشی محلی، حمایت از فعالیتهای اجتماعی و گسترش عدالت در دسترسی به امکانات، زمینهساز ارتقای کیفیت زندگی شهروندان شوند.
امیدی پور برگزاری اولین همایش بینالمللی ورزش شهروندی و توسعه پایدار شهری را گامی ارزشمند در مسیر همافزایی علمی و اجرایی میان نهادهای ملی و بینالمللی دانست و افزود: این همایش با محوریت فدراسیون بینالمللی ورزش و توریسم شهرداریها (IFMST) و به میزبانی دانشگاه علم و فرهنگ، فرصت مغتنمی برای تبادل دانش، تجربه و ایدههای نو در حوزه ورزشهای شهری و توسعه پایدار فراهم کرده است. بیتردید، استمرار این رویدادها میتواند مسیر سیاستگذاری هوشمندانهتر در حوزه سلامت اجتماعی و فرهنگی شهرها را هموار سازد.
معاون امور شهرداریهای وزارت کشور در بخش پایانی پیام خود ضمن قدردانی ویژه از دکتر فروحی، رئیس همایش و دبیرکل فدراسیون بینالمللی ورزش و توریسم شهرداریها بهعنوان طراح و راهبر این رویداد بینالمللی، اظهار داشت: از تلاشهای ارزشمند دکتر فروحی و تیم اجرایی همایش که با نگاهی علمی، منسجم و بینالمللی توانستند بستری برای همگرایی علمی، فرهنگی و مدیریتی فراهم آورند، صمیمانه تشکر میکنم. وزارت کشور از چنین ابتکاراتی حمایت کرده و آماده همکاری برای توسعه برنامههای مشابه در سطح ملی و بینالمللی است.
