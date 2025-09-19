  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۹

تقدیر انجمن باشگاه‌داران از ۳۲ چهره مطرح ورزش بانوان

انجمن صنفی کارفرمایی باشگاه‌داران ورزشی استان تهران، از ۳۲ چهره پیشکسوت ورزش بانوان با حضور نایب رئیس کمیته ملی المپیک تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی باشگاه‌داران استان تهران، مراسم تقدیر از چهره‌های ماندگار ورزش بانوان با حضور مهین فرهادی زاد نایب رئیس بانوان کمیته ملی المپیک، برخی مدیران ورزشی ایران و نواب رئیس فدراسیون‌های ورزشی برگزار شد.

در این مراسم از ۳۲ چهره ماندگار ورزش ایران در بخش‌های مختلف تقدیر شد. این نفرات از مجموع ۷۰ چهره منتخب ورزشی انتخاب و معرفی شدند. چهره‌های ماندگار ورزش ایران به این شرح تقدیر شدند:

خدیجه سپنجی _ مدیر پیشکسوت
ژاله تقوی _ ژیمناستیک
حوروش خلیلی _ ورزش و هنر
سارا کشگر _ مدیر دانشگاهی
زهرا حسینی _ آمادگی جسمانی
پری فردی _ والیبال
نصرت کردبچه _ دو و میدانی
پرستو اصانلو _ فعال ورزش دانشگاهی
فاطمه سلیمی _ مدیر ورزشی
مینو دخت میرحیدر _ مدیر ورزشی
مریم رستمی _ مطبوعات
لیلی خرسند _ مطبوعات
یاسمن مویدی _ ایروبیک
مریم محمدیان _ مدیر ورزشی
کتایون طبسی _ تیر و کمان
طاهره مظلومی _ آموزش و پرورش
حرمت‌ السادات زبردست _ والیبال
یاسمن حجازی _ باشگاه‌دار
زهرا فرحزادی _ باشگاه‌دار
ارزو ریحانی _ باشگاه‌دار
پوران دخت آرین _ باشگاه‌دار
میترا منجمی _ باشگاه‌دار
راشین قادری _ باشگاه‌دار
زینب دهقانی _ باشگاه‌دار
منیژه نوروزیان _ بسکتبال
مریم درخشن چشم _ پیلاتس
اشرف گنجویی _ مدیر ورزشی

