به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه بین المللی نوآوری ایران، نشست مشترک شرکتهای تأمین سرمایه با حضور حجتالله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مهدی صفارینیا رئیس پارک فناوری پردیس، محمدعلی شیرازی مدیرعامل فرابورس ایران، رسول سعدی دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران و جمعی از مدیران بازار سرمایه برگزار شد.
این نشست، یکی از گامهای مشترک میان بازار سرمایه و زیستبوم فناوری کشور برای توسعه ابزارهای مالی نوآورانه، تسهیل ورود شرکتهای دانشبنیان به بورس و تعمیق حوزه فینتک بود.
آینده اقتصاد ایران در گرو فناوری است
حجتالله صیدی رئیس سازمان بورس، با تأکید بر نقش راهبردی فناوری در آینده اقتصاد کشور گفت: امروزه اتکا به ذخایر سنتی مزیت رقابتی پایدار ایجاد نمیکند. آینده اقتصاد ایران قطعاً به شرکتهای دانشبنیان گرهخورده است.
او با اشاره به مسئولیت نهاد ناظر بازار سرمایه افزود: سازمان بورس وظیفه حقوقی و تخصصی خود میداند که از زیستبوم نوآوری حمایت کند. توسعه اقتصاد دانشبنیان بدون تقویت حلقه تجاریسازی ممکن نیست.
صیدی فعالیت پارک فناوری پردیس را نمونه موفقی از پیشرفت زیستبوم نوآوری کشور دانست و تأکید کرد: بسیاری از ایدههای خوب در کشور به دلیل ضعف در مرحله تجاریسازی متوقف میشوند. اگر این حلقه تقویت شود، مسیر برای رشد ملی باز خواهد شد.
جهش همکاری منطقه نوآوری ایران و بازار سرمایه
مهدی صفارینیا رئیس پارک فناوری پردیس نیز به پیشینه همکاری پارک و بازار سرمایه اشاره کرد: تعامل ما با بورس به بیش از ۱۵ سال قبل برمیگردد؛ زمانی که همکاریها منجر به شکلگیری بازار دارایی فکری شد.
او افزود: اکنون که تعداد شرکتهای دانشبنیان کشور از ۱۰ هزار گذشته، نقش پارک بسیار گستردهتر شده است. سال گذشته با مصوبه دولت، ما به منطقه بینالمللی نوآوری ایران ارتقا یافتیم و مأموریت یافتیم تمرکز بیشتری بر فینتک و زنجیره سرمایهگذاری این حوزه داشته باشیم.
صفارینیا با اشاره به ظرفیت گسترده شرکتهای فینتکی مستقر در منطقه گفت: شرکتهای ما در حوزه پرداخت، رمزارز و نرمافزارهای مالی فعالاند. توسعه فینتک نیازمند همکاری نزدیک با بانک مرکزی، بانکها و بازار سرمایه است و ما کاملاً آماده همکاری مشترک هستیم.
او تأکید کرد: هم شرکتهای فناور برای تأمین مالی نیازمند بازار سرمایهاند و هم بازار سرمایه برای تنوعبخشی به ابزارها به نوآوری شرکتها وابسته است. این همکاری دوطرفه میتواند تبدیل به یک برنامه ملی شود.
بازار نوآفرین آمادهتر از همیشه برای پذیرش شرکتهای دانشبنیان
در ادامه نشست، محمدعلی شیرازی مدیرعامل فرابورس ایران، با اشاره به ظرفیتهای «بازار نوآفرین» گفت: تا امروز ۳۸ درخواست برای پذیرش در این بازار ثبت شده که ۳۰ پرونده در حال نهاییشدن است. حدود ۲۰ درصد شرکتهای دانشبنیان اکنون در نوآفرین فعال هستند.
او عملکرد این بازار را مثبت و قابلاتکا توصیف کرد: ۴ نماد فعال بازار نوآفرین بازدهی بالاتری از میانگین بازار داشتهاند. اما چالش ما کمبود طرحهای آماده و ارتباط محدود شرکتها با بازار سرمایه است.
شیرازی تأکید کرد که صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر منابع کافی دارند؛ اما طرحهای قابلسرمایهگذاری کم است. در حال حاضر ۲۷ صندوق VC فعالاند، اما تنها ۱,۸۰۰ میلیارد تومان از ۲,۵۰۰ میلیارد تومان تعهد شده استفاده شده است. پارک میتواند با آمادگی شرکتها این شکاف را پر کند.
ابزارهای نوآورانه مالی باید موتور محرک اقتصاد کشور شود
در بخش دیگری از این نشست عبدالعلی علیعسگری عضو هیئتمدیره کانون نهادهای مالی ایران، توسعه ابزارهای مالی نوین را ضروری دانست و گفت: صندوقهای مبتنی بر طلا، ابزارهای رمزارزی و سازوکارهای پشتیبان صادرات میتوانند قفلهای اقتصاد دانشبنیان را باز کنند.
او افزود: وقتی برخی همسایگان بهسرعت پیشرفت میکنند، عقبمانده ما ناراحتکننده است. تنها با ترکیب صنعت، تولید و فناوری میتوانیم این شکاف را جبران کنیم.
بازدید از فازهای توسعهای منطقه و نمایشگاه دائمی تجهیزات پزشکی
بازدید از فازهای توسعهای منطقه بینالمللی نوآوری ایران، نمایشگاه دائمی تجهیزات پزشکی ساخت داخل و یک شرکت فعال در تولید دستگاه همودیالیز دیگر برنامه این نشست بود.
