به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ تهران، در حاشیه بازدید از بوستان جنگلی سرخهحصار، از این بوستان بهعنوان یکی از بزرگترین و ارزشمندترین فضاهای سبز تهران یاد کرد که نیازمند رسیدگی، نگهداشت و ارتقای زیرساختها جهت توسعه گردشگری است.
این مقام مسئول با اشاره به اهمیت بوستان فرامنطقهای سرخهحصار گفت: توجه ویژه به پاکسازی، ساماندهی مسیرها، مراقبت از گونههای گیاهی و درختان، ارتقای پوشش سبز، ایمن سازی و روشنایی سرخهحصار و ایجاد امکانات مناسب برای بازدیدکنندگان، از ضرورتهای اساسی برای حفظ هویت طبیعی و محیطی این بوستان به شمار میرود.
مرتضوی با تاکید بر حفظ این سرمایه ملی تصریح کرد: با برنامهریزی منسجم و اقدامات عملی در تلاش هستیم تا بوستان جنگلی سرخهحصار نهتنها به مکانی امن و قطب گردشگری برای شهروندان تبدیل شود، بلکه جلوهای شاخص از پایداری محیط زیست و توسعه فضای سبز شهری ارائه دهد.
کاشت گونههای مقاوم به کمآبی، آمادهسازی چالهها با خاک و کود مناسب برای کاشت و رعایت فاصله استاندارد کاشت درختان از جمله موارد مورد تاکید سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ برای ارتقای کیفیت پوشش فضای سبز این بوستان بزرگ بود.
سیدمحمدرحیم مرتضوی، همچنین دستوراتی برای بازسازی و ارتقای مجموعه و کفپوشهای زمین بازی کودکان، حصارکشی و نردهگذاری جهت حفاظت و ایمنسازی در محیط بازی کودکان، جدولکشی اطراف مخازن زباله و مسیرهای عبوری و نصب برجهای نوری برای روشنایی نقاط کمنور و افزایش امنیت صادر کرد.
