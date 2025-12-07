  1. جامعه
  2. شهری
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۹

برنامه‌ریزی عملیاتی برای توسعه گردشگری بزرگ‌ترین بوستان‌های جنگلی

برنامه‌ریزی عملیاتی برای توسعه گردشگری بزرگ‌ترین بوستان‌های جنگلی

سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ تهران، باحضور در بوستان جنگلی سرخه‌حصار، روند خدمات‌دهی به شهروندان را بررسی و دستور اجرای اقدامات جامع برای ارتقای این بوستان را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ تهران، در حاشیه بازدید از بوستان جنگلی سرخه‌حصار، از این بوستان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و ارزشمندترین فضاهای سبز تهران یاد کرد که نیازمند رسیدگی، نگهداشت و ارتقای زیرساخت‌ها جهت توسعه گردشگری است.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت بوستان فرامنطقه‌ای سرخه‌حصار گفت: توجه ویژه به پاکسازی، ساماندهی مسیرها، مراقبت از گونه‌های گیاهی و درختان، ارتقای پوشش سبز، ایمن سازی و روشنایی سرخه‌حصار و ایجاد امکانات مناسب برای بازدیدکنندگان، از ضرورت‌های اساسی برای حفظ هویت طبیعی و محیطی این بوستان به شمار می‌رود.

مرتضوی با تاکید بر حفظ این سرمایه ملی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی منسجم و اقدامات عملی در تلاش هستیم تا بوستان جنگلی سرخه‌حصار نه‌تنها به مکانی امن و قطب گردشگری برای شهروندان تبدیل شود، بلکه جلوه‌ای شاخص از پایداری محیط زیست و توسعه فضای سبز شهری ارائه دهد.

کاشت گونه‌های مقاوم به کم‌آبی، آماده‌سازی چاله‌ها با خاک و کود مناسب برای کاشت و رعایت فاصله استاندارد کاشت درختان از جمله موارد مورد تاکید سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ برای ارتقای کیفیت پوشش فضای سبز این بوستان بزرگ بود.

سیدمحمدرحیم مرتضوی، همچنین دستوراتی برای بازسازی و ارتقای مجموعه و کفپوش‌های زمین بازی کودکان، حصارکشی و نرده‌گذاری جهت حفاظت و ایمن‌سازی در محیط بازی کودکان، جدول‌کشی اطراف مخازن زباله و مسیرهای عبوری و نصب برج‌های نوری برای روشنایی نقاط کم‌نور و افزایش امنیت صادر کرد.

کد خبر 6681092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها