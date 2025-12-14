به گزارش خبرگزاری مهر، دومین برنامه «ملاقات مردمی مسجدمحور» در منطقه ۱۳ تهران با حضور مهدی بابایی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، سیدمحمدرحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه و جمعی از معاونان و مدیران در مسجد امام حسن مجتبی (ع) واقع در میدان امامت برگزار شد.

مهدی بابایی همچنین به اقدامات اخیر شهرداری تهران در تمامی حوزه‌های مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: توسعه خدمات، ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود حمل‌ونقل عمومی از جمله محورهایی است که تا پایان سال نتایج ملموس آن در شهر دیده خواهد شد.

در ادامه این نشست، سیدمحمدرحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه با تأکید بر اهمیت قرار گرفتن مساجد در مرکز ارتباط مستقیم مردم و مدیریت شهری گفت: این الگو از ملاقات‌های مردمی، به‌عنوان طرح مسجدمحور در مسجد امام حسن مجتبی (ع) آغاز شده و بنا داریم این روند را به‌صورت مستمر ادامه دهیم تا امکان گفت‌وگو و پیگیری میدانی مشکلات محلات افزایش یابد.

وی با اشاره به استقبال خوب مردم از این برنامه افزود: تمام درخواست‌ها و مشکلات مطرح‌شده در سامانه‌های مربوط ثبت و برای پیگیری به واحدهای تخصصی ارسال شده است.

در این نشست، جمعی از شهروندان، معتمدین و فعالان محلی نیز حضور داشتند و مسائل، مطالبات و پیشنهادهای خود را مستقیماً با مدیران شهری در میان گذاشتند.

سپس تعدادی از اهالی محله ضمن طرح مشکلات، موضوعاتی همچون ساماندهی فضاهای عمومی، تسهیل عبور و مرور، رسیدگی به زیرساخت‌های محلی و تقویت خدمات شهری را مطرح کردند.

در پایان این دیدار، مسئولان شهری ضمن حضور در میان مردم، به صورت چهره‌به‌چهره به دریافت و بررسی مسائل و مطالبات شهروندان پرداختند.