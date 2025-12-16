بازدید شهردار تهران از مجموعه ساصد در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران با همراهی سیدمحمدرحیم مرتضوی سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ تهران و جمعی از معاونان و مدیران، امروز سه شنبه ۲۵ آذر ماه از مجموعه ساصد بازدید کرد.

در این بازدید ۳ ساعته، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه، ظرفیت‌های زیست‌محیطی محدوده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تبدیل اراضی ساصد به یک پهنه شهری نوین بررسی شد و شهردار تهران دستوراتی را برای پیشرفت هر چه بهتر پروژه صادر کرد.

همچنین سیدمحمدرحیم مرتضوی سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ تهران در جریان این بازدید ضمن ارائه گزارش روند اقدامات انجام شده به شهردار تهران، هدف از اجرای پروژه تبدیل اراضی ساصد به بوستان علم و فناوری را ارتقا کیفیت محیط شهری، افزایش سرانه فضای سبز و ایجاد زیرساخت‌های نوآورانه در محدوده شرقی عنوان کرد.

گفتنی است؛ وسعت ۱۱ هکتاری این مجموعه در طراحی این پهنه شهری، ایجاد فضاهای سبز گسترده، کاربری‌های علمی و فناوری‌محور و خدمات شهری و فضاهای عمومی پیش‌بینی شده که می‌تواند نقش مؤثری در پاسخگویی به نیازهای شهروندان و توسعه متوازن منطقه ایفا کند و حفظ پوشش گیاهی، مدیریت منابع طبیعی و استفاده از ظرفیت‌های بومی منطقه از اولویت‌های اصلی این طرح است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اراضی مجموعه ساصد پس از تکمیل، به‌عنوان یک پهنه سبز گسترده و مسیر پیاده‌محور، تأثیر قابل توجهی در ارتقا کیفیت زندگی شهروندان و توسعه فضاهای گردشگری شهری در شرق تهران خواهد داشت.