به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد نوری شهردار منطقه ۱۳ تهران با اشاره به اهمیت زیستمحیطی و هویتی پهنه سبز شرق پایتخت گفت: بوستان جنگلی سرخهحصار با وسعت ۶۰۰ هکتار از ارزشمندترین میراثهای طبیعی تهران است و نگاه ما به آن، صرفاً نگهداری نیست؛ بلکه هدف، بازآفرینی و احیای هوشمندانه این مجموعه است تا بار دیگر به ریه سبز شرق پایتخت تبدیل شود.
وی با بیان اینکه در مسیر احیای بوستان جنگلی سرخهحصار، کاشت درختان بالغ با بن بالا در نقاط کمپوشش و فرسوده در دستور کار است. افزود: تلاش میکنیم درختان با ریشههای عمیقتر کاشته شوند، آبرسانی اصولی انجام گیرد و با اجرای طرح مانیتورینگ نگهداری درختان، پایداری فضای سبز تضمین شود.
شهردار منطقه ۱۳ تهران تأکید کرد: احیای این بوستان جنگلی تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه حرکتی زیستمحیطی و فرهنگی است که با همکاری سازمان بوستانها، زمینهساز افزایش نشاط و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد.
وی یادآور شد: همچنین، نشست و کارگروههای تخصصی مشترک به صورت هفتگی در حال برگزاری است و در قالب آن برنامههای اجرایی برای حیات دوباره بوستان جنگلی سرخهحصار مورد بررسی قرار میگیرد.
