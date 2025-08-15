  1. استانها
  2. تهران
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

آماده‌باش کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان در فیروزکوه

فیروزکوه- فرماندار فیروزکوه از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل زمانی نژاد، بعد از ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در فیروزکوه خبر داد و گفت: تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان در آماده‌باش کامل قرار دارند.

فرماندار فیروزکوه با اشاره به اعلام هشدار سطح نارنجی از سوی اداره کل هواشناسی استان تهران اظهار داشت: از امروز ۲۴ مردادماه به مدت سه روز احتمال وقوع رگبار شدید باران، رعد و برق، آب‌گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در برخی مناطق شهرستان وجود دارد.

وی با تأکید بر آمادگی کامل ستاد مدیریت بحران شهرستان افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته است.

زمانی‌نژاد از شهروندان خواست ضمن پرهیز از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و ارتفاعات، از سفرهای غیرضروری در مسیرهای روستایی و کوهستانی خودداری کرده و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.

فرماندار فیروزکوه همچنین تصریح کرد: دهیاران و بخشداران موظفند اطلاع‌رسانی‌های لازم را در مناطق روستایی انجام داده و آمادگی کامل برای مقابله با حوادث احتمالی را داشته باشند.

