به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل زمانی نژاد، بعد از ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در فیروزکوه خبر داد و گفت: تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان در آماده‌باش کامل قرار دارند.

فرماندار فیروزکوه با اشاره به اعلام هشدار سطح نارنجی از سوی اداره کل هواشناسی استان تهران اظهار داشت: از امروز ۲۴ مردادماه به مدت سه روز احتمال وقوع رگبار شدید باران، رعد و برق، آب‌گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در برخی مناطق شهرستان وجود دارد.

وی با تأکید بر آمادگی کامل ستاد مدیریت بحران شهرستان افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته است.

زمانی‌نژاد از شهروندان خواست ضمن پرهیز از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و ارتفاعات، از سفرهای غیرضروری در مسیرهای روستایی و کوهستانی خودداری کرده و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.

فرماندار فیروزکوه همچنین تصریح کرد: دهیاران و بخشداران موظفند اطلاع‌رسانی‌های لازم را در مناطق روستایی انجام داده و آمادگی کامل برای مقابله با حوادث احتمالی را داشته باشند.