به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن هاشمی ظهر یکشنبه در نشستی با حضور رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر و دهیاران بخش و هیئت‌های مذهبی در خصوص اجتماع بزرگ فاطمیون در خصوص این اجتماع بیان کرد: این مراسم معنوی در امامزاده بی‌بی زلیخا تل اشکی (دهستان چاهکوتاه) برگزار می‌شود و جمعی از خانواده‌ها، بانوان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت در آن حضور خواهند یافت.

وی افزود: این اجتماع با برنامه‌های فرهنگی و مذهبی همراه است و به منظور ترویج فرهنگ فاطمی و بزرگداشت مقام والای حضرت زهرا (س) برگزار خواهد شد.

بخشدار چغادک با دعوت از عموم مردم برای حضور در این برنامه افزود: حضور مردم در چنین مراسم‌هایی سبب تقویت روحیه همدلی و زنده نگه داشتن ارزش‌های دینی و فرهنگی جامعه می‌شود.

وی بیان کرد: این مراسم معنوی صبح روز جمعه ۲۱ آذرماه در امامزاده بی بی زلیخا برگزار خواهد شد.