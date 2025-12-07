  1. استانها
ورود سامانه جدید بارشی به گلستان از چهارشنبه؛ بارش برف در ارتفاعات

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان، از وقوع ناپایداری‌های جوی در استان طی روزهای آینده خبر داد و گفت از اواخر چهارشنبه تا جمعه گلستان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد.

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین خروجی نقشه‌های پیش‌یابی، اظهار کرد: تا روز چهارشنبه در بخش‌هایی از استان افزایش ابر، وزش باد و در برخی نقاط نیز شکل‌گیری مه رقیق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از بعدازظهر فردا دوشنبه و روز سه‌شنبه احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در استان وجود دارد.

جعفری با بیان اینکه از اواخر وقت چهارشنبه تا روز جمعه گلستان تحت تأثیر سامانه فعال بارشی قرار می‌گیرد، گفت: پیامد این سامانه افزایش ابر، بارش باران، وزش باد نسبتاً شدید، کاهش محسوس دما و مه در مناطق مختلف استان خواهد بود.

به گفته وی، در نواحی کوهستانی و ارتفاعات استان نیز بارش برف دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی گلستان همچنین سردترین نقطه استان طی شبانه‌روز گذشته را انبارالوم با دمای سه درجه اعلام کرد و افزود: مراوه‌تپه با ۲۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر استان بوده است.

