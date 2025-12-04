به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرکرده کارشناس هواشناسی با بیان اینکه امروز و فردا بارش‌ها در شمال و جنوب کشور ادامه دارد، گفت: از شامگاه یکشنبه (۱۶ آذر) یک سامانه نسبتاً قوی از شمال‌غرب وارد می‌شود.

وی افزود: این سامانه بارشی از روز دوشنبه (۱۷ آذر)، تا روز چهارشنبه (۱۹ آذر)، بسیاری از استان‌ها را در بر خواهد گرفت و هفته آینده با هفته پربارش مواجه خواهیم بود.

سرکرده بیان کرد: پیش از ورود سامانه جدید، طبق نقش‌های هواشناسی بارش‌ها در گیلان، مازندران و گلستان تداوم دارد. همچنین بارش‌ها در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و یزد به‌صورت پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: فردا (جمعه، ۱۴ آذر) نیز بارش‌ها تداوم دارد و در بخش‌های غربی کشور شامل استان‌های کرمانشاه، ایلام و لرستان بیشترین بارش را تجربه کنند.

این کارشناس هواشناسی با بیان اینکه وقوع بارش در استان کهگیلویه و بویراحمد و شمال‌شرق اهواز نیز دور از انتظار نیست، گفت: در نواحی جنوبی کشور، به‌ویژه جزایر خلیج فارس از جمله کیش و قشم، فردا رگبار و رعد و برق رخ خواهد داد.

سرکرده تصریح کرد: در جنوب و ارتفاعات استان هرمزگان و فارس و کرمان نیز وقوع رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: به‌جز این مناطق، سایر نقاط کشور فردا با جوی آرام مواجه خواهند بود و وزش باد قابل‌ملاحظه‌ای رخ نخواهد داد. در پی تداوم آرامش جو، شهرهای بزرگ و کلان‌شهرهایی مانند تهران و اصفهان همچنان با مشکلات آلودگی هوا مواجه می‌شوند.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: در استان البرز به‌ویژه کرج و در شمال‌غرب کشور از جمله ارومیه، آلودگی به صورت نقطه‌ای تشدید خواهد شد. در مشهد نیز این شرایط برای فردا پیش‌بینی می‌شود، زیرا وزش باد قابل‌ملاحظه‌ای که بتواند آلودگی را پاک کند، پیش‌بینی نشده است.

سرکرده در پایان خاطرنشان کرد: برای روزهای شنبه و یکشنبه نیز هشدار آلودگی صادر شده است، چراکه سکون نسبی هوا ادامه دارد و این شرایط در کلان‌شهرها پایدار خواهد بود. دمای فعلی تهران ۷ درجه است و امروز به نظر نمی‌رسد دمای هوا بیشتر از ۱۳ درجه برسد.