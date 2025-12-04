به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (پنجشنبه، ۱۳ آذر) طی ساعت گذشته بیشترین بارش‌ها در نقاطی از سواحل شمالی مانند آمل، ایزدشهر، تنکابن، کلاردشت، نوشهر، انزلی و بابل به ثبت رسیده است.

وی افزود: در ساعت‌های آینده نیز جریانات «دریا به خشکی» در سواحل دریای خزر حاکم است و این بدان معناست که بستر برای ادامه رگبارها امروز هم مهیاست، منتها هرچه زمان به جلو می‌رود این شرایط ضعیف‌تر می‌شود و در پایان روز از شدت بارندگی‌ها کاسته خواهد شد.

اصغری بیان کرد: علاوه بر این، اگر در خراسان جنوبی امروز با شدت و ضعف، وقوع بارندگی پیش‌بینی می‌شود. بارش‌های پراکنده در خراسان رضوی نیز ظاهر خواهد شد.

وی ادامه داد: در نواحی مرتفع استان‌های سمنان، تهران، مازندران، گلستان، گیلان، البرز و همچنین نوار شرقی اردبیل، با توجه به کاهش محسوس دما، باید انتظار بارش برف را داشت، بنابراین در عبور از گردنه‌ها توصیه می‌کنیم رانندگان به‌ویژه هنگام بارش برف و باران با احتیاط کامل تردد کنند.

این کارشناس سازمان هواشناسی گفت: فردا (جمعه، ۱۴ آذر) با غلبه جریانات پایدار در لایه‌های مختلف جو، شاهد آرامش نسبی خواهیم بود.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: این سکون هوا موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی به‌ویژه در مناطق صنعتی خواهد شد و تا ورود موج بعدی، آلودگی هوا در استان‌های تهران، اصفهان، تبریز، ارومیه، خوزستان، مشهد و البرز مهم‌ترین پدیده جوی محسوب می‌شود.