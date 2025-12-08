  1. استانها
سامانه بارشی در راه گلستان؛ کاهش دما و بارش برف در ارتفاعات

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان، از تداوم هوای نسبتاً پایدار تا چهارشنبه و ورود سامانه بارشی جدید از پنجشنبه خبر داد.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: تا روز چهارشنبه جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود و در این مدت وزش باد و در برخی مناطق مه رقیق صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از روز پنجشنبه با نفوذ سامانه بارشی به استان، افزایش ابر، بارش باران و در نواحی مرتفع بارش برف انتظار می‌رود. همچنین با ورود این سامانه، کاهش محسوس دما و در برخی نقاط شکل‌گیری مه دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی گلستان سردترین نقطه استان طی شبانه‌روز گذشته را گرگان با دمای ۶ درجه اعلام کرد و گفت: کلاله با ۲۳ درجه گرم‌ترین شهر استان بوده است.

به گفته وی، حداقل دمای گرگان صبح امروز ۶ درجه ثبت شده و حداکثر دمای پیش‌بینی‌شده برای امروز ۱۹ درجه خواهد بود.

