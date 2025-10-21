مرکزی زادگاه ۴۴۰۰ مفاخر علمی و فرهنگی تاریخ معاصر ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی بعد از ظهر سه شنبه در آئین افتتاحیه فرهنگسرای قنات ناصری اظهار کرد: اراک به‌عنوان یک شهر نوین در دوران قاجار، در زمینه‌های زیرساختی همچون شبکه‌های آبرسانی و فاضلاب گام‌های مهمی برداشته است که همچنان در ساختار شهری آن قابل مشاهده است.

وی افزود: شبکه‌های آبرسانی و فاضلاب که با دقت و برنامه‌ریزی طراحی شده‌اند، همچنان در بخش‌هایی از ساختار شهری اراک قابل مشاهده است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: اراک با بهره‌گیری از طراحی دقیق و برنامه‌ریزی‌های مهندسی، به‌ویژه در زمینه‌های زیرساختی مانند آبرسانی و فاضلاب، به‌عنوان یک شهر نوین در ایران شناخته شد.

وی با بیان اینکه اراک در حدود دویست سال پیش به‌عنوان یک شهر جدید طراحی شد ادامه داد: این شهر با نقشه‌ای شطرنجی و اصولی که در دوران قاجار توسط مستشاران فرانسوی طراحی شد، یکی از نمادهای توسعه شهری در آن دوران به‌شمار می‌رود.

زندیه وکیلی تاکید کرد: اراک همواره مهد پرورش شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی و سیاسی همچون امام خمینی (ره) بوده است که در دوران تحصیل خود در این شهر حضور داشتند و نقش مهمی در انقلاب اسلامی ایفا کردند و همچنین امیرکبیر که در توسعه کشور و اصلاحات اجتماعی تأثیر فراوانی داشت.

استاندار مرکزی گفت: شهر اراک با ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی خاص خود، همواره یکی از مراکز برجسته علمی و دینی ایران بوده و نقشی کلیدی در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور ایفا کرده است.

وی با تأکید بر حفظ هویت تاریخی و فرهنگی آن افزود: باید از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی اراک بهره‌برداری کرده و این شهر را به‌عنوان الگویی در توسعه پایدار و حفظ هویت ملی معرفی کنیم.

استاندار مرکزی با تأکید بر اهمیت مفاخر استان در عرصه‌های مختلف گفت: با وجود حاکمان ضعیف، امیرکبیر، وزیر مدبر و کاردان آن دوران، نقش برجسته‌ای در نوسازی کشور ایفا کرد.

زندیه وکیلی افزود: وی با تأسیس دارالفنون، نخستین مؤسسه آموزش عالی ایران، و ارسال دانشجویان به کشورهای خارجی برای ادامه تحصیل، گامی بنیادین در جهت تحول علمی و آموزشی کشور برداشت که زمینه‌ساز پیشرفت‌های علمی و فرهنگی در ایران شد.

وی تصریح کرد: در آن زمان، گروه‌هایی همچون وهابیت و نیروهای بیگانه در تلاش بودند نفوذ خود را در ایران گسترش دهند، اما امیرکبیر با قاطعیت در برابر این تهدیدات ایستاد و مانع از نفوذ افکار نادرست به کشور شد.

وی ادامه داد: در آن دوران، کشور تحت فشار بیگانگان، به‌ویژه روسیه و انگلیس، قرار داشت و ضرورت نظم‌دهی به امور کشور بیش از پیش احساس می‌شد.

زندیه وکیلی افزود: در این شرایط، امیرکبیر با اصلاحات مؤثر خود توانست ایران را از آشفتگی خارج کرده و گام‌های مهمی در مسیر پیشرفت بردارد.

استاندار مرکزی با اشاره به تاریخچه و ویژگی‌های استان مرکزی گفت: استان مرکزی دارای چهار هزار و چهارصد مفخر و شخصیت برجسته است که هزار و صد نفر از آنها از مناطق شمالی این استان بوده‌اند.

وی افزود: مناطقی که در تاریخ معاصر ایران نقش بسزایی ایفا کرده‌اند، منطقه فراهان و اراک است که بسیاری از شخصیت‌های علمی و سیاسی از این مناطق برخاسته‌اند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: شخصیت‌هایی همچون امیرکبیر، مصدق، علی منصور از استان مرکزی برخاسته‌اند که تأثیرات قابل توجهی در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور داشته‌اند.

استاندار مرکزی ادامه داد: استان مرکزی در دوران مشروطیت نقش محوری در شکل‌گیری جنبش مشروطه داشت و بسیاری از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مرتبط با ترویج دموکراسی و حکومت مردم بر مردم از این استان آغاز شد.

وی تاکید کرد: شهر اراک در تاریخ معاصر ایران به‌ویژه در دوران جنگ جهانی دوم، شاهد اشغال توسط نیروهای بیگانه بود.

زندیه وکیلی افزود: استان مرکزی همچنان از کانون‌های تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران است و با برگزاری هفته فرهنگی اراک و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و هنری، شاهد رشد و توسعه ملموس در حوزه‌های مختلف خواهیم بود.

وی تصریح کرد: این رویداد فرهنگی به تقویت هویت شهری، ترویج فرهنگ محلی و جذب گردشگران کمک کرده و در نهایت به برندسازی اراک و استان مرکزی خواهد انجامید.

تغییرات مدیریتی در استان مرکزی، بر اساس اراده مردم صورت می‌گیرد

استاندار مرکزی با اشاره به تلاش‌های مردم و مسئولین در راستای پیشرفت و توسعه استان گفت: امروز در شرایطی قرار داریم که مردم، در کنار مسئولین، همواره در جلب رضایت عمومی و ارتقا سطح زندگی شهروندان نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی افزود: انتخاب مسئولین و تغییرات مدیریتی در سطح استان، بر اساس خواسته‌های مردم صورت می‌گیرد که این نشان‌دهنده دموکراسی و عدالت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: در گذشته، مردم این منطقه تحت فشارهای خان‌سالاری و ظلم قرار داشتند اما امروز در سایه نظام جمهوری اسلامی، فرصت‌های گسترده‌ای برای فعالیت‌های فرهنگی و عمرانی فراهم شده است.

وی ادامه داد: امروزه در این منطقه با پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی به راحتی امکان‌پذیر است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: در دویست سال گذشته، فرزندان این منطقه در دفاع از میهن و مرزهای ایران نقش مؤثری داشته‌اند و امروز نیز در توسعه صنعتی کشور سهم بزرگی دارند.

وی افزود: استان مرکزی در حال حاضر به عنوان یکی از کانون‌های صنعتی کشور شناخته می‌شود و مردم استان، همواره در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیشرو بوده‌اند.

زندیه وکیلی گفت: امروز باید به دستاوردهای معاصر همچون حضور امام خمینی (ره) و امیرکبیر در تاریخ این منطقه افتخار کرده و به توسعه همه‌جانبه استان ادامه دهیم.

شهرداری اراک با رویکرد محله‌محوری به رفع نیازهای مناطق کمتر برخوردار می‌پردازد

استاندار مرکزی با اشاره به برنامه‌های شهرداری اراک و شورای اسلامی شهر اراک گفت: شهرداری اراک با اتخاذ رویکرد "محله‌محوری" اقداماتی مؤثر در جهت شناسایی و رفع نیازهای مختلف محلات انجام داده است.

وی افزود: مناطقی که به‌طور تاریخی کمتر به آن‌ها توجه شده است، در اولویت قرار دارند تا خدمات به‌طور عادلانه در تمامی نقاط شهر توزیع گردد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: برای داشتن شهری توسعه‌یافته با آرامش، امنیت و نظافت، باید به تمامی محلات و مناطق توجه ویژه داشته باشیم و به محلات کم‌برخوردار نیز رسیدگی کنیم.

وی گفت: مسئولین باید به خواسته‌های مردم توجه کرده و در رفع مشکلات و پیشبرد پروژه‌های عمرانی و فرهنگی همراه آنها باشند، چراکه مشارکت و همدلی مردم و مسئولین می‌تواند به تحول و شکوفایی استان منجر شود.