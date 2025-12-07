نیجریه برای سرکوب کودتا در «بنین» دست به کار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت بنین ارتش نیجریه را برای سرکوب رهبر کودتا فراخوانده؛ فردی که در پایگاهی نظامی در پایتخت، «کُتونوی» سنگر بندی کرده است.

بر اساس این گزارش‌ها جنگنده‌های نیجریه‌ای ۶ الی ۷ هدف را در داخل خاک بنین را بمباران کرده‌اند.

گفته می‌شود این حملات با هدف حذف رهبر کودتای «بنین» و همدستانش انجام شده است.

رویترز ساعتی پیش گزارش داد که نظامیان در کشور بنین از طریق تلویزیون ملی آن اعلام کردند که قدرت را به دست گرفته‌اند.

در ادامه کودتاهای نظامی در غرب آفریقا، آسوشیتدپرس اعلام کرد که گروهی از نظامیان کشور «بنین» با حضور در تلویزیون ملی این کشور با کودتایی آشکار رسماً انحلال دولت و تمام نهادهای دولتی و برکناری رئیس‌جمهور را اعلام کردند. این گروه نظامی خود را «کمیته نظامی برای بازسازی» اعلام کردند.

گفته می‌شود که رهبری این کودتا را «پاسکال تیگری» افسر ارتش برعهده دارد و خود را رئیس «کمیته نظامی برای بازسازی» معرفی کرده است.

خبرگزاری فرانسه نیز پیشتر به نقل از منابع نظامی و امنیتی این کشور آفریقایی خبر داد: ۱۲ نظامی در بنین بازداشت شدند، از جمله کسانی که اقدام به کودتا کردند.