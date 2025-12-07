مدیران مدارس استان سمنان مجاز به تعیین وضعیت حضوری یا غیرحضوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی غروب یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه غیر حضوری شدن مدارس به مدیران در شرایط خاص شیوع بیماری واگذار شده است، ابراز داشت: مدیر مدرسه نسبت به مجاری بودن آموزش یک کلاس یا مدرسه تصمیم گیری خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این تصمیم بنا به ماده ۱۰۷ آئین نامه اجرایی مدارس اتخاذ و ابلاغ شده است، افزود: مدیر مدرسه موظف است تا با نظر کارشناسان امر با موافقت اداره شهرستان نسبت به غیر حضوری شدن دانش آموزان اقدام کند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه اگر طی ۷۲ ساعت ۱۰ درصد دانش آموزان علائم بیماری واگیر دار داشتند در وضعیت هشدار خواهد بود، ابراز داشت: مدیران و معلمان باید به دقت این موارد را رعایت کنند.

قاسمی تصریح کرد: با درگیر شدن ۳۰ درصد کلاس‌های درس یک مدرسه یا کادر آموزشی وضعیت هشدار اعلام و موضوع بررسی می‌شود.

وی افزود: با درگیر شدن ۳۰ درصد مدارس شهرستان کمیته اضطرار تشکیل و موضوع در مدیریت بحران فرمانداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.