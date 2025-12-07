  1. استانها
  2. سمنان
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۶

مدیران مدارس استان سمنان مجاز به تعیین وضعیت حضوری یا غیرحضوری شدند

سمنان-مدیرکل آموزش و پرورش سمنان تصمیم‌گیری درباره حضوری یا غیرحضوری شدن کلاس‌ها، را برعهده مدارس گذاشت و گفت: مدیران بر اساس میزان شیوع بیماری‌های واگیر، می‌توانند در این خصوص تصمیم بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی غروب یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه غیر حضوری شدن مدارس به مدیران در شرایط خاص شیوع بیماری واگذار شده است، ابراز داشت: مدیر مدرسه نسبت به مجاری بودن آموزش یک کلاس یا مدرسه تصمیم گیری خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این تصمیم بنا به ماده ۱۰۷ آئین نامه اجرایی مدارس اتخاذ و ابلاغ شده است، افزود: مدیر مدرسه موظف است تا با نظر کارشناسان امر با موافقت اداره شهرستان نسبت به غیر حضوری شدن دانش آموزان اقدام کند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه اگر طی ۷۲ ساعت ۱۰ درصد دانش آموزان علائم بیماری واگیر دار داشتند در وضعیت هشدار خواهد بود، ابراز داشت: مدیران و معلمان باید به دقت این موارد را رعایت کنند.

قاسمی تصریح کرد: با درگیر شدن ۳۰ درصد کلاس‌های درس یک مدرسه یا کادر آموزشی وضعیت هشدار اعلام و موضوع بررسی می‌شود.

وی افزود: با درگیر شدن ۳۰ درصد مدارس شهرستان کمیته اضطرار تشکیل و موضوع در مدیریت بحران فرمانداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

    • ناشناس IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      7 0
      پاسخ
      اصلا این کار درست نیست یعنی رئیس آموزش پرورش شاهرود خودش وضعیت و اورژانس وبیمارستان ها رو نمیبینه که دستور تعطیلی رو بده ؟؟؟به مدیران واگذار کرده و مدیران هم با داشتن غیبت داشتن زیاد دانش آموزان در مدرسه تعطیل نمیکنن چون دلشون که نسوخته براشون مهم نیست
      • محمد منتظری IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        0 0
        سلام تصمیم گیری باید توسط علوم‌پزشکی صورت بگیرد نه آموزش پرورش . قبل از گسترش بیماری باید اقدام کرد نه بعدازرویت بیمار
    • محمد منتظری IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سلام .با احترام به تمام اساتید عزیز مدیران و معلمین .متاسفانه این نوع تصمیم گیری کاملا اشتباه است چرا که معلم حال روز دانش آموز را میبیند و ویروس را مشاهده نمیکنید.تصمیم باید توسط سازمان علوم پزشکی بر اساس مراجعه روزانه و تشخیص نوع ویروس و قابلیت سرایت آن انجام شود شما نوش دارو را بعد از مرگ سهراب تجویز نموده‌اید.فرزندان من از اول مدرسه تا الان نزدیک به سه دوره ویروس گرفته آند ولی من گفتم باید حتما در کلاس حضور داشته باشدچرا که آموزش را متوقف نیمکنند اهمیت در مدرسه داده نمیشود .با تشکر

