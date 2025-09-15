کمبود مدرسه در سمنان؛ عدم تحقق وعده نوسازی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، مراد دوست محمدیان بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با حضور رسانه‌ها و خبرنگاران در آموزش و پرورش سمنان از کمبود فضاهای تحصیلی و کلاس درسی به عنوان معضل بزرگ آموزش و پرورش شهرستان یاد کرد.

وی با بیان اینکه این کمبود سبب شده تا مداری با تراکم بالای دانش آموزان اداره شود، افزود: متأسفانه عدم تحقق وعده‌های نوسازی مدارس استان سمنان در قبال شهرستان سمنان هم به مشکلات ما افزوده است.

مدیر آموزش و پرورش سمنان با بیان اینکه قرار بود پنج فضای آموزشی جدید همزمان با مهرماه از سوی نوسازی مدارس به ما تحویل داده شود، گفت: حتی یک کلاس درس هم مهرماه امسال به مجموعه فضاهای آموزشی شهرستان افزوده نشد.

دوست محمدیان با بیان اینکه تراکم بالای کلاس‌های درسی را امسال هم در سمنان شاهد خواهیم بود، ابراز داشت: با توجه به تعداد دانش آموزان، مجبور به اعمال چنین موضوعی هستیم.

وی با بیان اینکه در مجموع ۲۵۰ کلاس درس با تراکم بالا در مدارس استان وجود دارد که ۱۳۸ کلاس درس متعلق به مرکز استان است، تاکید داشت: مقصود از تراکم بالا ضور ۴۰ حتی ۴۲ دانش آموز در یک کلاس درسی است.

مدیر آموزش و پرورش سمنان با بیان اینکه چاره‌ای جز شرایط امروز ندایم، بیان داشت: تراکم بالا مشکل زا است و کمترین مشکل آن هم افت کیفیت تحصیلی و یاد دادن درس توسط معلمان است.

دوست محمدیان با بیان اینکه از ۱۲۵ هزار دانش آموز استان سمنان ۴۰ هزار نفر در شهرستان سمنان تحصیل می‌کنند، بیان کرد: مجبور به استفاده دو شیفت از مدارس شهرستان سمنان هستیم.

وی با بیان اینکه اکثر کلاس‌های درس پرتلاطم و مدارس دو شیفته سمنان در شهرک مسکن مهر سمنان قرار دارند، افزود: ۱۲ مدرسه دو شیفت در مرکز استان وجود دارد که با تمام محدودیت‌ها چهار مدرسه را تک شیفت کردیم تا کیفیت آموزشی را ارتقا دهیم.

مدیر آموزش و پرورش سمنان با بیان اینکه یک هزار و ۳۸ کلاس درسی در این شهرستان میزبان دانش آموزان از اول مهرماه خواهد بود، گفت: تمام تمهیدات لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید اندیشیده شده است.