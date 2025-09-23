به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح دوشنبه در آئین بازگشایی مدارس به میزبانی مدرسه شاهد کافیه حسین میرزایی سمنان با بیان اینکه یک هزار مدرسه استان میزبان حضور گرم دانش آموزان شدند، ابزار داشت: خوشبختانه طبق برنامه‌ریزی آئین بازگشایی مدارس در استان سمنان به انجام رسید.

وی با بیان اینکه پنج هزار کلاس درس برای دانش آموزان مهیا است، افزود: در یکم مهرماه سال جاری ۱۲۵ هزار دانش‌آموز استان سمنان راهی مدرسه شدند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه نیروی انسانی مورد نیاز این تعداد کلاس درس تأمین شده است، ابراز داشت: کلاس بدون معلم در استان سمنان وجود ندارد.

شریفی با بیان اینکه در متوسط اول و دوم کمبود معلم به چشم می‌خورد، تصریح کرد: با به کار گیرم معلمان شاغل و بازنشسته این موضوع در استان سمنان حل شده است.

وی افزود: طی سال تحصیلی جاری نیز ۹ هزار و ۵۰۰ کلاس اولی تحصیل را آغاز کرده و راهی مدرسه شدند.