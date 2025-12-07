فرماندار ری: تحقیق و تجربه عملی، جایگزین محفوظات در مدارس شود

بیژن سلیمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه والای محیطهای علمی و آموزشی گفت: مدرسه و دانشگاه محیطهایی سرشار از معنویت، دانایی و خردورزی هستند، محیطهایی به دور از تزویر که هر انسان خردمند برای آرامش و رهایی از تلاطم افکار متضاد به آن پناه میبرد.
وی پژوهش را اساس پیشرفت کشور دانست و افزود: پژوهش فرآیندی ساده اما حیاتی است، از طرح پرسش و فرضیه تا تحقیق و نتیجهگیری، دانشآموزان امروز پژوهشگران فردای ایران خواهند بود و باید تولیدکننده دانش باشند نه مصرفکننده.
سلیمانپور با اشاره به نقش پژوهش در امنیت ملی، خاطرنشان کرد: شهید تهرانی مقدم با پژوهشهای بومی توانست توان دفاعی ایران را ارتقا دهد، اگر پژوهش نکنیم، امنیت، کیفیت زندگی و درمان بیماریها دچار مشکل خواهد شد.
وی همچنین به بحران کمآبی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از دانشمندان شهید هستهای ایران روی حافظه آب تحقیق میکرد، پژوهشی که میتوانست راهکاری برای حل بحران آب باشد، این نمونه نشان میدهد دشمنان جنگی علیه علم و دانش ما به راه انداختهاند.
فرماندار ری تفاوت محفوظات و تحقیق را نیز تشریح کرد و افزود: محفوظات صرفاً حفظ کردن مطالب برای امتحان است، اما تحقیق یعنی تجربه عملی و مشاهده نتایج، همانطور که دانشآموز میتواند با قرار دادن یک گلدان در نور و دیگری در تاریکی، نتیجه رشد گیاه را عملاً مشاهده کند.
