به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش بخش بندرریگ اظهار کرد: اگر در مدرسه، تربیت و پرورش دانش آموز بخوبی، صحیح و اصولی انجام شود، مسائل آموزشی نیز مسیر درست خود را پیدا میکند.
فرماندار شهرستان گناوه افزود: از آنجا که دانشآموزان در مدرسه بیشترین زمان خود را سپری میکنند، محیط آن برای شکوفایی اجتماعی، روانی و تحصیلی آنها بسیار مهم است.
اسفندیاری بر ارتباط و تعامل دوسویه مدرسه و والدین تاکید کرد و گفت: ترغیب خانوادهها به همکاری با مدرسه نیازمند برقراری ارتباط مؤثر و دوسویه است.
وی ادامه داد: مدرسه باید خانوادهها را به شرکت در فعالیتهای مختلف مدرسهای تشویق کند و در عین حال، از نظرات و پیشنهادهای آنها استفاده کند تا به بهبودهای لازم در رویکرد آموزشی و فعالیتهای مدرسه دست یابد.
رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: در بحث مسائل آموزش و پرورش هرچقدر پول خرج شود، در حقیقت یک سرمایه گذاری بهینه برای آینده کشور است و در این زمینه باید از همه ظرفیتهای شهرستان ازجمله خیرین، دولت و نهادهایی حمایتی استفاده لازم برده شود.
اسفندیاری گفت: در حوزه مسائل تربیتی و پرورشی در مدارس استفاده از ظرفیت همه اقشار باید در دستور کار قرار گیرد.
