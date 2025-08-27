آموزش و پرورش در توزیع اعتبارات گناوه خاص دیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری سه شنبه شب در مراسم افتتاحیه طرح میدان پویا ویژه دانش آموزان اظهار کرد: آموزش و پرورش بزرگ‌ترین نهاد فرهنگی و تأثیر گذارترین مجموعه کشور است که تعلیم و تربیت آینده سازان را بر عهده دارد و ضرورت دارد که مورد توجه خاص قرار گیرد.

فرماندار گناوه افزود: اعتبارات شهرستان بر اساس سیاست‌های دولت وفاق ملی اجرایی و توزیع شده است.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان گناوه، طرح میدان پویا توسط وزارت آموزش و پرورش را از طرح‌های مهم دانست و گفت: این طرح با هدف ارتقای سلامت جسمی و نشاط اجتماعی دانش‌آموزان در پنج محور خانواده پویا، شهر پویا، دانش‌آموز پویا، رویداد پویا و خانه پویا در این شهرستان اجرایی شده است.

وی بیان کرد: توجه به مسائل فرهنگی و ورزشی و پرورشی در مدارس نقش اثرگذاری در رشد مسائل آموزشی خواهد شد.

فرماندار گناوه افزود: هرچقدر در مدرسه دانش آموز پویا داشته باشیم، آینده خوبی برای جامعه رقم خواهد خورد.

فرماندار گناوه با اشاره به اهمیت ارتباط مدرسه و خانواده، گفت: هر چقدر بین مدرسه و خانواده ارتباط تنگاتنگ وجود داشته باشد، جامعه به رشد و توسعه و تعالی می‌رسد.

وی از برنامه ریزی مناسب و مطلوب رئیس آموزش و پرورش شهرستان و همکاری و همراهی خوب مربیان و کارشناسان این مجموعه در اجرای طرح میدان پویا قدردانی کرد.