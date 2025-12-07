به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین کثیرلو، در آئین روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل با اشاره به هزاران شهید دانشجو اظهارکرد: دانشجو صاحب فکر، منتقد خیرخواه، عنصر امیدبخش و اصلاحکننده جامعه با روحیه ازخودگذشتگی، آرمانطلبی و خواستمندی است و ۱۶ آذر گواه آشکاری از جایگاه دانشگاه در پاسداشت منافع همگانی و عدالت اجتماعی است که در تاریخ مراکز آموزش عالی کشور ماندگار خواهد شد.
وی با تأکید بر استواری پیوند میان دانشگاه و دستگاه قضائی، از جمله در عرصه مسئولیت اجتماعی، پژوهش در زمینه عدالت و پیشگیری از ارتکاب جرم افزود: دانشگاهها امروز در جوامع پیشرفته تنها جایگاه آموزش دروس نیستند، بلکه کانون بررسی مسائل اجتماعی، حقوقی و فرهنگی نیز به شمار میروند؛ همانگونه که دستگاه قضائی تنها محل رسیدگی قانونی به پروندهها نیست، بلکه نهادی اجتماعی برای ارتقای امنیت قضائی، پیشگیری از جرم و استواری اعتماد عمومی است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: دانشجویان و استادان با ارائه پژوهشهای عملیاتی از جمله در حوزه مسائل اجتماعی، بررسی ریشههای وقوع جرم، مشارکت در برنامههای عدالتبنیاد و پرورش نیروهای کارآمد در رشتههای حقوق، روانشناسی، علوم اجتماعی و فناوری میتوانند یاری چشمگیری به دستگاه قضائی ارائه دهند.
حجت الاسلام کثیرلو با اشاره به تصویب سند تحول و تعالی دستگاه قضائی از سوی مقام معظم رهبری، ادامه داد: این سند دارای محورهای گوناگونی است، از جمله آنکه احکامی که از سوی دادرسان صادر میشود باید استوار و برپایه عدالت باشد و لازمه آن، قضات توانمند، آگاه به دانش حقوق و برخوردار از قدرت تحلیل احکام و قوانین است.
وی افزود: تحقق موارد یادشده در گرو این است که دانشگاههای ما بتوانند دانشجویان توانمند و دانشمحور در رشتههای مرتبط با حقوق تربیت کنند؛ دانشگاه و دستگاه قضا هر دو عدالتبنیاد و در جستوجوی آگاهی هستند و اگر جامعه از دستگاه قضا، عدالتمداری میطلبد، به دانشجویان خواستمند و عدالتخواه نیاز دارد.
حجتالاسلام کثیرلو با بیان اینکه دانشگاه بدون آزادی فکر، روح و هویت ندارد، ادامه داد: امروز دانشجویان بیش از هر زمان دیگر نیازمند تضمین حقوقی، آزادی بیان مسئولانه، امنیت فکری و امکان مشارکت در سرنوشت کشور هستند و باید در دانشگاه آزادی اندیشه جاری باشد، اما آزادی بیقید به هرجومرج و سوءاستفاده میانجامد.
وی خواستار مشارکت دانشگاهیان در رفع مشکلات اجتماعی از طریق همکاری با معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل شد و اظهار داشت: ما مسئولان دستگاه قضائی موظفیم هم از آزادیهای قانونی دانشجویان پاسداری کنیم و هم با هر گونه بیقاعدگی و رفتار مغایر با حقوق شهروندی بر پایه قانون برخورد نمائیم و مهمتر از همه، فضای گفتوگو و نقد سازنده را فراهم آوریم.
رئیسکل دادگستری استان اردبیل با اشاره به رویکرد دستگاه قضا در امر پیشگیری از طریق اقناع، گفتوگو و حل مسالمتآمیز اختلافات، به دانشجویان سفارش کرد نسبت به معنویت، تحصیل، ورزش، مطالبهگری منطقی، نقد سازنده، آگاهی از قانون و پایبندی به اخلاق توجه بیشتری داشته باشند.
