به گزارش خبرگزاری مهر، حامد کیخسروی صبح جمعه به همراه «داریوش بلدی» معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در بازدید از پروژه های مسکن ملی پارس آباد اظهار کرد :‌۱۲۰ واحد از پروژه ۶۳۲ واحدی مسکن ملی پارس آباد تحویل متقاضیان تحویل شده است.

وی افزود: پروژه ۶۳۲ واحدی نهضت ملی مسکن شهرستان پارس آباد مغان به صورت پنج طبقه چهار واحدی ساخته می شود که با ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است.

مدیرکل بنیاد مسکن اردبیل با اشاره به مساحت مفید هر واحد این پروژه که ۷۵ الی ۸۳ متر مربع است، یادآور شد: متقاضیان با واریز به موقع آورده خود جلوی تاخیر و تعطیلی احداث مسکن ملی را بگیرند.

کیخسروی ادامه داد: ۱۲۰ واحد از پروژه ۶۳۲ واحدی طرح نهضت ملی مسکن شهرستان پارس آباد به متقاضیان تحویل داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: احداث این پروژه با ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی بوده که امکان افزایش آن به ۶۵۰ میلیون تومان وجود دارد و مابقی نیز به صورت آورده متقاضی و با نمای تلفیقی از سیمان شسته و سنگ ساخته می شود.