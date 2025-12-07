هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام هواشناسی استان بوشهر زمان شروع این هشدار سه شنبه (۱۸ آذر ماه) و پایان آن شنبه (۲۲ آذر) خواهد بود.
بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق، وزش تندباد لحظهای از مخاطرات این هشدار اعلام شده است.
منطقه اثر این هشدار سهشنبه مناطق شمالی استان بوشهر، چهارشنبه مناطق شمالی و مرکزی استان بوشهر و پنجشنبه، جمعه و شنبه سطح استان بوشهر خواهد بود.
جاری شدن روانآب و احتمال آبگرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، احتمال صاعقه،، وزش تندباد موقت و احتمال خسارت به سازههای سبک و ناپایدار، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از اثرات این مخاطره است.
اجتناب از توقف در مسیر مسیلها و رودخانهها، اجتناب از چرای دامها در مناطق مرتفع، عدم توقف در کنار سازهها و ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده، مراقبت از محصولات کشاورزی. احتیاط در ترددهای دریایی طی این مدت توصیه میشود.
نظر شما