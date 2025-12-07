  1. استانها
هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- اداره کل هواشناسی استان بوشهر از فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدار جوی سطح زرد در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام هواشناسی استان بوشهر زمان شروع این هشدار سه شنبه (۱۸ آذر ماه) و پایان آن شنبه (۲۲ آذر) خواهد بود.

بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق، وزش تندباد لحظه‌ای از مخاطرات این هشدار اعلام شده است.

منطقه اثر این هشدار سه‌شنبه مناطق شمالی استان بوشهر، چهارشنبه مناطق شمالی و مرکزی استان بوشهر و پنجشنبه، جمعه و شنبه سطح استان بوشهر خواهد بود.

جاری شدن روان‌آب و احتمال آب‌گرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، احتمال صاعقه،، وزش تندباد موقت و احتمال خسارت به سازه‌های سبک و ناپایدار، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از اثرات این مخاطره است.

اجتناب از توقف در مسیر مسیل‌ها و رودخانه‌ها، اجتناب از چرای دام‌ها در مناطق مرتفع، عدم توقف در کنار سازه‌ها و ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده، مراقبت از محصولات کشاورزی. احتیاط در ترددهای دریایی طی این مدت توصیه می‌شود.

    • احمد خدری - بندر دیلم IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      جالبه که یکی از هشدارها مربوط به مراقبت از محصولات کشاورزی هست! کدام محصول ، از فرآورده های غالب استان بوشهر خرما که فصل خواب آن است، گندم و جو که اکثرا کشت دیم است و هنوز به علت بارش صفر درجه، هیچ بذری کاشته نشده ، تنها در شهرستان دیر کشت گوجه بوده که آن هم از لحاظ کمی افت شدیدی کرده

