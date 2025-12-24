  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- هواشناسی استان بوشهر از فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان بوشهر زمان شروع این هشدار اواخر وقت جمعه (۵ دی ماه) و پایان آن سه شنبه (۹ دی ماه) خواهد بود.

بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق، وزش تندباد لحظه‌ای، احتمال بارش تگرگ در برخی نقاط مستعد از مخاطرات این هشدار و منطقه اثر آن سطح استان بوشهر و روی دریا اعلام شده است.

جاری شدن روان‌آب و احتمال آب‌گرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، وزش تندباد موقت و احتمال خسارت به سازه‌های سبک و ناپایدار، لغزندگی جاده‌ها، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از اثرات این مخاطره خواهد بود.

اجتناب از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، اجتناب از صعود به ارتفاعات و فعالیت‌های کوهنوردی، عدم تردد دامداران و عشایر در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها، عدم توقف در کنار سازه‌ها و ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده، مراقبت از محصولات کشاورزی. احتیاط در ترددهای دریایی طی این مدت توصیه می‌شود.

