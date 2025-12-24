هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان بوشهر زمان شروع این هشدار اواخر وقت جمعه (۵ دی ماه) و پایان آن سه شنبه (۹ دی ماه) خواهد بود.
بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق، وزش تندباد لحظهای، احتمال بارش تگرگ در برخی نقاط مستعد از مخاطرات این هشدار و منطقه اثر آن سطح استان بوشهر و روی دریا اعلام شده است.
جاری شدن روانآب و احتمال آبگرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، وزش تندباد موقت و احتمال خسارت به سازههای سبک و ناپایدار، لغزندگی جادهها، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از اثرات این مخاطره خواهد بود.
اجتناب از تردد و اسکان در حاشیه رودخانهها و مسیلها، اجتناب از صعود به ارتفاعات و فعالیتهای کوهنوردی، عدم تردد دامداران و عشایر در ارتفاعات و حاشیه رودخانهها، عدم توقف در کنار سازهها و ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده، مراقبت از محصولات کشاورزی. احتیاط در ترددهای دریایی طی این مدت توصیه میشود.
