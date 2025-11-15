خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- عصمت اسماعیلی: باد معروف و ویرانگر لیمر (limer) یا لهیمر (lehimer) از مهمترین تند بادها و مهمترین باد پاییز در سواحل خلیج فارس به ویژه در شهرستان‌های ساحلی استان بوشهر به حساب می‌آید.

لیمر وقت مشخصی و دقیقی ندارد اما تاریخ زمانی که صیادان جنوب در انتظار وزش این باد هستند، معمولاً اواخر آبان تا اوایل آذر است.

باد لیمر یا لهیمر حالت گردباد دارد که در برخورد با آب دریا گردآب‌های شدیدی را ایجاد می‌کند و دریا را هم همزمان به شدت متلاطم و مواج می‌کند، در نتیجه شناورها و دریانوردان را با مشکلات زیادی از جمله احتمال تخریب لنج و غرق شدن سرنشینان مواجه می‌کند و در ساحل نیز خسارت‌های زیادی بر جای می‌گذارد.

وزش این باد برای ساحل نشینان این منطقه از گذشته تاکنون نامی آشنا و یادآور اتفاقات ناگواری است که در زمان وقوع آن در دریا دریانوردانی زیادی جان باخته و شناورها غرق شده‌اند.

مدت‌زمان وزش این باد کوتاه است و چون به دنبال خود بارش باران را دارد، بلافاصله با این بارش هوا از حالت طوفانی خارج می‌شود.

اگر چه به اعتقاد ساحل نشینان وزش باد لهمیر هوای گرم را می‌برد و باعث تعادل دما می‌شود اما این پدیده جوی هرساله خسارت‌هایی نیز در منطقه برجای می‌گذارد و دریانوردان و ساحل نشینان باید مراقب باشند و به هشدارهای هواشناسی طی این مدت توجه ویژه داشته باشند.

افزایش ناپایداری در استان بوشهر

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار از عبور امواج بارشی کم دامنه و افزایش ناپایداری‌های موقت جوی و هشدار جوی سطح زرد در استان خبر داد.

احتمال جاری شدن روان آب و آب گرفتگی معابر در برخی نقاط، وقوع صاعقه، وزش تندباد موقت و احتمال خسارت به سازه‌های سبک و همچنین خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد پیام مساعدی اضافه کرد: بر اساس این زمان شروع این هشدار بعد از ظهر امروز شنبه و پایان آن اوایل دوشنبه هفته جاری در سطح استان بوشهر خواهد بود.

وی اضافه کرد: احتمال بارش پراکنده باران، در مناطق مستعد احتمال رگبار باران و رعد و برق، وقوع تندباد موقت، گاهی باد و گرد و خاک از مخاطرات این هشدار خواهد بود و منطقه اثر آن در برخی نقاط شمالی و مرکزی استان بوشهراست.

مساعدی از احتمال جاری شدن روان آب و آب گرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر خبر داد و بیان کرد: وقوع صاعقه، وزش تندباد موقت و احتمال خسارت به سازه‌های سبک، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از اثرات این مخاطره است.

وی با تاکید بر لزوم اجتناب از توقف در مسیر مسیل‌ها و رودخانه‌ها افزود: اجتناب از چرای دام‌ها در مناطق مرتفع، عدم توقف در کنار سازه‌ها و ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده، مراقبت از محصولات کشاورزی. احتیاط در ترددهای دریایی توصیه می‌شود.

هشدار دریایی زرد

اداره کل هواشناسی استان بوشهر از افزایش ناپایداری‌های موقت جوی و صدور هشدار دریایی سطح زرد خبر داد که بر اساس این اعلام زمان شروع آن بعدازظهر شنبه (۲۴ آبان) و پایان آن اوایل وقت دوشنبه (۲۶ آبان) خواهد بود.

بارش پراکنده باران، گاهی رعد و برق، احتمال وزش تندباد لحظه‌ای از مخاطرات این هشدار و منطقه اثر خلیج فارس به‌ویژه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان بوشهر اعلام شد.

وزش تندباد لحظه‌ای، افزایش موقتی ارتفاع موج، احتمال اختلال در ترددها و فعالیت دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر اثر مخاطره است.

احتیاط در ترددهای دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی توصیه می‌شود.

وزش تندباد لحظه‌ای در برخی نقاط استان

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که طی ساعاتی از وقت امروز تا اوایل روز دوشنبه، به تناوب با عبور امواج ناشی از یک سامانه ناپایدار جوی، ضمن افزایش پوشش ابر در سطح استان و روی دریا، احتمال بارش پراکنده باران، رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای در برخی نقاط، بویژه نواحی شمالی و مرکزی استان دور از انتظار نیست.

حسین شکوهی تصریح کرد: همچنین از ظهر دوشنبه به تدریج سرعت وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی افزایش خواهد یافت و با تداوم آن تا روز پنجشنبه، خلیج فارس مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و افزایش ابر، در مناطق شمالی و مرکزی استان با احتمال بارش پراکنده باران، رعدوبرق و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: جهت وزش باد غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و در هنگام وزش تندباد بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

شکوهی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و در هنگام وزش تندباد ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.