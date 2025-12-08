  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

وزارت بهداشت غزه: عمق فاجعه انسانی غزه با کمبود دارو تشدید می‌شود

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که فقدان دارو و لوازم مصرفی پزشکی در غزه، فاجعه انسانی در این منطقه را بیش از پیش گسترش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه‌ای به فقدان دارو و ملزومات پزشکی در غزه اشاره و تاکید کرد که ۵۲ درصد از لیست داروهای ضروری و ۷۱ درصد از لیست لوازم مصرفی پزشکی و ۷۰ درصد از لوازم مصرفی آزمایشگاهی در غزه به کلی وجود ندارند.

بر اساس این بیانیه، به این ترتیب بحران غزه با افزایش نیاز به مداخلات درمانی برای مجروحان و بیماران، روندی صعودی به خود می‌گیرد.

این گزارش تصریح می‌کند که مراقبت‌های اولیه، جراحی، عمل‌ها، مراقبت‌های ویژه، سرطان و بیماری‌های خونی از جمله خدماتی هستند که از کمبود شدید در لیست داروها رنج می‌برند. بخش‌های جراحی ارتوپدی، کلیه و دیالیز، چشم، جراحی عمومی، عمل‌ها و مراقبت‌های ویژه نیز در سایه کمبود لوازم مصرفی پزشکی با چالش‌های فاجعه‌باری روبرو هستند.

وزارت بهداشت غزه در این بیانیه خواستار تقویت فوری کمک‌های پزشکی برای توانمندسازی کادر پزشکی در بخش‌های تخصصی شد.

