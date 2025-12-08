به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، باسم نعیم، از رهبران حماس، در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که این جنبش آماده است موضوع سلاحهای خود را در چارچوب توافق آتشبس غزه بررسی کند.
وی همچنین از استقرار نیرویی بینالمللی در مرزها برای نظارت بر اجرای توافق آتشبس و جلوگیری از تنش استقبال کرد.
پیشتر، حماس پس از دیدار با دستگاه اطلاعاتی مصر در قاهره، مخالفت خود را با اقدامات و برنامههای رژیم اشغالگر صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو برای تحمیل واقعیت جدید در غزه اعلام کرده و از میانجیها خواسته بود فوراً برای توقف اقدامات رژیم اسرائیل در نقض آتش بس فشار بیاورند.
«ولید الکیلانی» مسئول رسانهای جنبش حماس در لبنان نیز ساعاتی قبل با بیان اینکه «سلاح مقاومت به علت اینکه ملت فلسطین تحت اشغال است، سلاحی مشروع است»، تاکید کرد: ملت فلسطین مذاکره بر سر سلاح را خط قرمز میداند.
وی گفته بود که در توافق آتشبس بر اساس طرح ترامپ، صراحتاً به خلع سلاح مقاومت اشاره نشده و حماس تنها با برخی از بندهایی که ترامپ مطرح کرده بود، موافقت کرده است.
