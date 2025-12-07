تقدیر فرمانده انتظامی فارس از خبرگزاری مهر در پوشش دقیق اخبار پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ملکی عصر یکشنبه در دیدار با مدیر و خبرنگاران خبرگزاری مهر استان فارس، ضمن ابراز خرسندی از همکاری سازنده با مجموعه خبرگزاری مهر فارس، عملکرد این خبرگزاری را در بازتاب منصفانه و دقیق فعالیتهای پلیس مؤثر دانست و این نوع پوشش خبری را موجب تقویت عملکرد نیروهای خدوم پلیس در سطح استان برشمرد.
وی با تأکید بر اینکه پلیس همواره از نقدهای سازنده استقبال میکند، اظهار کرد: ما در فرماندهی انتظامی استان فارس معتقدیم که انتقادپذیری، یکی از ارکان اصلی شفافیت و اصلاح عملکرد است. بازخوردهای رسانهای، به ویژه رسانههایی مانند خبرگزاری مهر که بهطور مستمر در صحنه حضور دارند، میتواند کمک بزرگی به رفع کاستیها و بهبود خدماترسانی به مردم باشد.
سردار ملکی همچنین به تشریح آخرین اقدامات پلیس در مقابله با جرایم سازمانیافته و تخلفات عمده در استان فارس پرداخت و بر عزم قاطعانه پلیس در مبارزه با شوتیها و قاچاق سوخت و کالا تأکید کرد.
وی افزود: برخورد با شوتیها و قاچاقچیان سوخت و کالا در دستور کار ویژه پلیس فارس قرار دارد و هرگونه تلاش برای اخلال در نظم اقتصادی و امنیت ترافیکی استان با قاطعیت پاسخ داده خواهد شد. ما مصمم هستیم که با اثرگذاری اقدامات پلیس، آرامش و امنیت را برای شهروندان فارس به ارمغان آوریم.
آمادگی خبرگزاری مهر برای همکاری همهجانبه با پلیس فارس
بهنام بهتری نژاد، مدیر دفتر خبرگزاری مهر استان فارس نیز در این دیدار بر لزوم همکاری رسانهای فعال با نیروی انتظامی استان تأکید کرد.
وی ضمن اشاره به جایگاه این رسانه به عنوان یکی از رسانههای اثربخش کشور آمادگی کامل مجموعه خود را برای حمایت از برنامههای پلیس اعلام کرد.
مدیر خبرگزاری مهر استان فارس با تأکید بر حمایت رسانهای از نیروی انتظامی، تصریح کرد: خبرگزاری مهر همواره پای کار پلیس فارس ایستاده و خود را همیار نیروی انتظامی میداند.
