گندمکار: سازه غیرمجاز مجاور زیارتگاه درب زنجیر پلمب شد

مهدی گندمکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازه در حال ساخت مجاور زیارتگاه درب زنجیر که به صورت غیر قانونی در حال احداث بود، توسط منطقه یک شهرداری و با همکاری ستاد انضباط شهری و نیروی انتظامی پلمب گردید.

وی خاطرنشان کرد: این سازه با حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ملزم به تخریب است که اجرای حکم آن پس از سیر مراحل قانونی عملی خواهد گردید.

سرپرست منطقه یک شهرداری کاشان با یادآوری اینکه مالک این ملک با تخریب چند پلاک تاریخی اقدام به ساخت مقبره و توسعه فضای اطراف زیارت به دلخواه خود کرده بود متذکر شد: مدتی پیش با اقدام به موقع شهرداری کاشان فرآیند ساخت و ساز متوقف گردید و اکنون سازه غیرمجاز در آستانه تخریب قرار گرفته است.