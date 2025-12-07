طرح جامع توسعه گردشگری سراب هرسین مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش فرمانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، عصر یکشنبه در نخستین نشست ساماندهی محوطه سراب هرسین، ضمن استقبال از طرح توسعه این منطقه، بر لزوم حفاظت فوری از آثار تاریخی این محدوده تأکید کرد.

فرمانی تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به نصب تابلوهای معرفی آثار، اجرای حفاظ‌های مناسب برای صیانت از محوطه‌ها و مرمت سازه‌های تاریخی مربوط به دوران ساسانی اقدام خواهد کرد تا زمینه رشد و شکوفایی شهرستان فراهم آید.

وی افزود: در این نشست مصوب شد که اداره‌کل میراث‌فرهنگی به‌عنوان ناظر و شهرداری هرسین به‌عنوان بهره‌بردار، با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، نسبت به طراحی یک طرح جامع مطالعاتی اقدام و اجرای عملیات محصورسازی و معرفی محوطه را در اولویت قرار دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه ادامه داد: همچنین تهیه تیزرهای تبلیغاتی و برنامه‌های ترویجی برای معرفی این جاذبه گردشگری، با هدف جذب توریست و افزایش درآمدزایی پایدار برای شهروندان هرسین در دستور کار قرار گرفت.

جهانبخش حیدری، فرماندار هرسین، نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت ارزش‌های تاریخی محوطه، اظهار کرد: مدیریت صحیح، اطلاع‌رسانی مردمی و رعایت ضوابط قانونی، نقشه راهی را برای ارتقای خدمات گردشگری، ایجاد اشتغال بوم‌پایه و در نهایت ارائه الگویی برای توسعه شهری ترسیم خواهد کرد.

فرماندار هرسین ضمن قدردانی از همکاری همه دستگاه‌ها، تأکید کرد که با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای منظم طرح ساماندهی، سراب هرسین می‌تواند به یکی از نقاط شاخص گردشگری استان بدل شود.

در پایان این نشست، حکم دبیر شهر ملی گلیم از سوی مدیرکل و معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه به شهردار هرسین اهدا شد. هدف از این اقدام، برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهایی نظیر جشنواره گلیم به منظور رونق صنایع‌دستی و توسعه فرهنگی و اقتصادی شهرستان عنوان گردید.