کرمانشاه مقصدی برای گردشگری سلامت و تاریخ

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک مدیران دفاتر گردشگری و تفریحی کشور عراق با مدیران استان کرمانشاه عصر سهشنبه با حضور بهرام سلیمانی معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمانشاه و داریوش فرمانی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کرمانشاه برگزار شد.
در این نشست، فرمانی با خیرمقدم به هیئت عراقی و فعالان حوزه گردشگری داخلی، اظهار داشت: استان کرمانشاه بهعنوان یکی از مهمترین قطبهای تاریخی و فرهنگی کشور، ظرفیتهای ارزشمندی برای جذب گردشگران خارجی بهویژه از کشور عراق دارد و هدف از برگزاری این نشست، معرفی و بهرهبرداری از این فرصتهاست.
وی با اشاره به برگزاری چهار رویداد بینالمللی طی شش ماه گذشته در کرمانشاه، افزود: حضور آژانسهای گردشگری از کشورهای مختلف از جمله چین و عراق نشاندهنده جایگاه بینالمللی این استان در حوزه گردشگری است.
فرمانی در ادامه سخنان خود سه محور اصلی همکاری با کشور عراق را برشمرد و تصریح کرد: جاذبههای تاریخی، طبیعی و سلامت کرمانشاه میتواند بهعنوان سه زمینه مهم برای توسعه گردشگری میان دو طرف مورد توجه قرار گیرد. وی گفت: کرمانشاه با پیشینهای چند هزار ساله یکی از قدیمیترین مناطق مسکونی بشر در آسیاست و آثار تاریخی آن در سطح بینالمللی شناختهشده است.
مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه گردشگری سلامت، خاطرنشان کرد: کرمانشاه بهعنوان قطب درمانی غرب کشور امکانات پزشکی و بیمارستانی مجهزی دارد که میتواند پذیرای بیماران عراقی باشد و آنان را از مراجعه به شهرهای دورتر مانند اصفهان، شیراز و مشهد بینیاز کند. به گفته وی، نزدیکی جغرافیایی کرمانشاه به عراق علاوه بر کاهش هزینهها، امکان سفرهای یکروزه بیماران و گردشگران سلامت را فراهم میآورد.
وی همچنین به ظرفیتهای گردشگری طبیعی استان اشاره کرد و گفت: آبوهوای متنوع، مناطق کوهستانی و طبیعت بکر کرمانشاه میتواند مقصدی جذاب برای گردشگران عراقی باشد که در اقلیم گرمتری زندگی میکنند.
فرمانی با تأکید بر لزوم ارتباط مستقیم میان آژانسهای گردشگری دو کشور، افزود: در کرمانشاه بیش از ۸۰ آژانس گردشگری فعال وجود دارد که میتوانند همکاری مؤثری با دفاتر عراقی داشته باشند. وی ادامه داد: سیاست استان کرمانشاه و استاندار محترم بر توسعه تعاملات گردشگری با کشور عراق متمرکز است و در این مسیر تسهیلات ویژهای برای دفاتر عراقی در زمینه اقامت و برگزاری تورها در نظر گرفته خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان در پایان با قدردانی از حضور مدیران دفاتر گردشگری عراق ابراز امیدواری کرد: مهمانان عراقی در مدت حضور خود در کرمانشاه ضمن آشنایی با ظرفیتهای متنوع استان، تجربهای خوشایند از مهماننوازی مردم کرمانشاه داشته باشند و این سفر زمینهساز توسعه همکاریهای گردشگری در سالهای آینده شود.
