فرمانی: پرونده رستوران دایه در حال رسیدگی قضائی است

داریوش فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از زمان توقف پروژه قطار شهری تاکنون هیچگونه پیگیری رسمی یا طرح اصلاحی از سوی مجریان این پروژه به ادارهکل میراث فرهنگی ارائه نشده است.
وی افزود: در دو سال اخیر هیچ طرح یا نقشه جدیدی در خصوص قطار شهری کرمانشاه به این ادارهکل ارسال نشده و شهرداری نیز برای بررسی مجدد مسیر و اخذ مجوزهای لازم، مراجعهای نداشته است.
فرمانی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت رستوران دایه نیز گفت: این رستوران از سوی شهرداری به یک سرمایهگذار واگذار شده اما در زمان واگذاری، هیچ استعلامی از ادارهکل میراث فرهنگی صورت نگرفته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه تصریح کرد: یگان حفاظت میراث فرهنگی پس از مشاهده فعالیتهای غیرمجاز در محل، نسبت به توقف کار اقدام کرد و تاکنون سه نوبت شکایت رسمی در مراجع قضائی ثبت شده است و این پرونده اکنون در حال بررسی و رسیدگی در دستگاه قضائی است.
فرمانی خاطرنشان کرد: هرگونه فعالیت عمرانی یا اقتصادی در محدوده بافت تاریخی و محوطههای ثبتشده، باید با هماهنگی کامل و اخذ مجوز از ادارهکل میراث فرهنگی انجام شود تا از بروز خسارت به آثار تاریخی و حقوق عمومی جلوگیری شود.
